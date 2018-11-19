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CHP Büyükşehir aday adayı Karakaya: Muğla'yı dünya kenti haline getireceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2018 16:37 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, CHP Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Oral Karakaya (49), "Turizm potansiyeli yüksel olan ilçelerimizi özel olarak desteklemeyi düşünüyoruz.

CHP Büyükşehir aday adayı Karakaya: Muğla'yı dünya kenti haline getireceğiz

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, CHP Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Oral Karakaya (49), "Turizm potansiyeli yüksel olan ilçelerimizi özel olarak desteklemeyi düşünüyoruz. Muğla'yı dünya kenti haline getireceğiz" dedi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Oral Karakaya, eşi Çiğdem Karakaya ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için bugün partisinin il başkanlığına geldi. Aslen Muğlalı olan Oral Karakaya, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu'na adaylık dosyasını teslim etti ardından parti binası önünde açıklama yaptı. Şiddetli yağmur altında, yaklaşık 500 kişinin katıldığı basın açıklamasında konuşan CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Karakaya, şunları söyledi:
"Turizm potansiyeli yüksel olan ilçelerimizi özel olarak desteklemeyi düşünüyoruz. Bürokrat kimliğimle değil, siyasetçi kimliğimle sizlere sesleniyorum. 26 yıldır taktığım kravatı çıkardım. Enerjimizi parti siyasetini dizayn etmeye değil, Muğla'nın geleceğini dizayn etmeye harcayacağız. Kimin il başkanı, ilçe başkanı ya da milletvekili olacağı bizim meselemiz olmayacak. Biz onun yerine Muğla'yı dünya kenti haline getireceğiz. 2 yılı aşkın saha çalışması yapıyorum. Kimse hakkında hiçbir olumsuz değerlendirmem olmadı. Bundan sonraki dönemde de olmayacak. Beni destekleyen dostlarımdan aynı hassasiyeti göstermelerini istiyorum. Hedefimiz bu yarışta birbirimizi incitmemek olmalı. Hangi felsefenin ilimizi yöneteceği daha önemli olacak. Aday adayı bolluğunun olması partimize verilen değeri ortaya koyuyor. Rekabet ortamının olması kentimizin geleceği açısından çok anlamlı."

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CHP Büyükşehir aday adayı Karakaya: Muğla'yı dünya kenti haline getireceğizCHP Büyükşehir aday adayı Karakaya: Muğla'yı dünya kenti haline getireceğizCHP Büyükşehir aday adayı Karakaya: Muğla'yı dünya kenti haline getireceğizCHP Büyükşehir aday adayı Karakaya: Muğla'yı dünya kenti haline getireceğiz

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