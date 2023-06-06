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CHP'de Kılıçdaroğlu yeni kurmaylarını topladı, kongre süreci için karar verildi! Şimdi gözler İmamoğlu'na çevrildi...

06.06.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP MYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerin birinci gündem olduğunu belirten Öztrak, seçim sürecinde bakanlık imkanlarının seferber edildiğini söyledi. Montaj videoların seçim sonuçlarını etkilediğini belirten Öztrak, 'Türkçe bile bilmeyen yabancılar oy kullandı' dedi.

CHP'de Kılıçdaroğlu yeni kurmaylarını topladı, kongre süreci için karar verildi! Şimdi gözler İmamoğlu'na çevrildi...

Cumhuriyet Halk Partisi, yeni MYK kadrosuyla ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. 2023 seçim sonuçlarını değerlendiren Öztrak, " Her iki seçmenden biri oyunu Kemal Bey'e verdi. Ama istediğimiz sonuca ulaşamadık" dedi. Öztrak ayrıca yerel seçimler için hazırlıklara başladıklarını belirtti. Öztrak'ın bu açıklamasıyla beraber gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun atacağı adımlara çevrildi.

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"NEREDEN BAKSANIZ KİRLETİLMİŞ BİR SEÇİM SÜRECİ"

Öztrak'ın toplantının ardından yaptığı konuşmadan satır başları:

"Ülkemizde neresinden baksanız kirletilmiş meşru olmayan bir seçim süreci yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere çok çalıştık. Her iki seçmenden biri oyunu Kemal Bey'e verdi. Ama istediğimiz sonuca ulaşamadık. Yılgınlığa uğramadan tüm yurttaşlarımızın haklarına sahip çıkacağız.

YEREL SEÇİM MESAJI!

CHP, bir asırdır süren demokrasi mücadelesine devam edecek. Biz bölen değil birleştiren olacağız. Seçim sonrası özeleştirilerimize devam ediyoruz. Yerel seçimler için hazırlıklarımızı başlattık.

CHP'DE KONGRE KARARI VERİLDİ

Kongreler sürecinin bugün başlatılmasına karar verildi! Asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verildi. Tüzüğün bazı maddelerinde değişiklik yapılması için komisyon kurulacak. Örgütler yenilenecek, tazelenecek."

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Faik Öztrak

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