HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kurultaya saatler kaldı! CHP kongresinde 'yasak' tartışması

Kurultaya saatler kaldı! CHP kongresinde 'yasak' tartışması

03.11.2023 17:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin yarın ve pazar günü yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek 38'inci Olağanüstü Kurultayı'nın hazırlıkları tamamlandı. CHP Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol, afiş yasaklarıyla ilgilide "Hiçbir yasak yok, öyle bir şey yok. Tam tersine; dışarıda Sayın Özgür Özel'in her tarafa, afişleri ve pankartları asıldı." diye konuştu.

Kurultaya saatler kaldı! CHP kongresinde 'yasak' tartışması

CHP Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol, kurultayın yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Erol, cumartesi günü yapılacak kongrenin kendileri için çok anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayarak, "Kongremizin adı, 'demokrasi kongresi' olacak. Gerçekten partimizin kültürünü, geleneklerini, içindeki yarışların aslında bir demokratik kültür olduğunu yansıtan bir kongre olacak. Bugün hazırlıkların tamamlanmasının son aşamasındayız. Teknik olarak belki de CHP tarihinin ve diğer siyasi partilerin tarihlerindeki en detaylı organizasyonun olduğu bir kongre süreci yaşıyoruz. Bu kongreyi çok önemsiyoruz. Hem Türkiye'de yeniden bir umut, yeni bir heyecan yaratmak adına hem de partimizin birlik ve beraberliğinin sağlanması adına bu kongreyi çok önemsiyoruz" dedi.

'YENİ BİR UMUT YARATACAKLARI İNANCINDAYIZ'

Kongrede Divan Başkanlığı yapacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da bilgi verdiklerini söyleyen Erol, "Divan yönetim süreciyle ilgili, kongre yönetim süreciyle ilgili de kendisini bilgilendirdik. Daha sonra yine partimizin diğer Genel Başkanı adayı olan Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel'i temsilen arkadaşlarımız, milletvekillerimiz geldi. Onlarla da bir araya geldik. Kongre salonun düzeni ile ilgili Sayın Özgür Özel'i destekleyen konukların oturacakları alanlarla ilgili, görevlendirmelerle ilgili afişlerini, pankartlarını asacakları alanlarla ilgili de bir protokol imzalayarak mutabakata vardık. Aramızda bir uzlaşma kültürü ile bu kongre sürecini yaşanmasına yönelik güzel bir uyum ve güzel bir çalışma var. Kendilerine de bu uyumlu çalışmaya katkı sundukları için ayrıca teşekkür ederim. Cumartesi günü Genel Başkanlık seçimimizi yapacağız. Genel Başkanlık seçimimizden sonra da pazar günü Parti Meclisi seçimimizi yapacağız. Ve bu kongrede kime oy verirse versin, bütün delegelerimizin, bütün milletvekillerimizin ve 2 genel başkan adayımızın bu kongre salonundan omuz omuza, birlikteliği yansıtan bir anlayışla çıkacaklarını ve Türkiye'ye yeni bir umut, yeni bir heyecan yaratacakları inancındayız" diye konuştu.

'HİÇBİR YASAKLAMA YOK'

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erol, 'Gerginlik ve kavgalı bir kurultay süreci olmaması için ekstra bir özen gösteriliyor. Ancak birtakım yasaklardan söz ediliyor, dövizlerin alana alınmaması gibi yasaklardan söz ediliyor. Bunlar için ne gibi bir önlem alındı?' sorusuna, "Hiçbir yasak yok, öyle bir şey yok. Tam tersine; dışarıda Sayın Özgür Özel'in her tarafa, afişleri ve pankartları asıldı. Hatta bugün konuşmamızda karşı tribünleri Sayın Özgür Özel'i destekleyen konuklara verdik ve arkasında Sayın Genel Başkanımızın afişleri vardı. Hatta o afişlerin bile indirilip, Sayın Özgür Özel'in afişlerinin asılacağını söyledik ki öğleden sonra o çalışmayı da yapacaklar. Hiçbir yasaklama yok. Tam tersine bütün talepler yerine getirilerek burada herkesin demokratik bir ortamda hakkını, hukukunu arayan bir sürecin yaşanması için elimizden gelen katkıyı veriyoruz" diyerek yanıt verdi.

(DHA)


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Can Atalay için HSK'ya iki ayrı suç duyurusu!Can Atalay için HSK'ya iki ayrı suç duyurusu!
Olmayan aracın kaporasını alıp dolandırmış! Uygun fiyata araç...Olmayan aracın kaporasını alıp dolandırmış! Uygun fiyata araç...
"En acil varoluşsal risk" demişti! Yarın kendininkini yayınlayacak"En acil varoluşsal risk" demişti! Yarın kendininkini yayınlayacak
Anahtar Kelimeler:
CHP kongre hazırlık

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.