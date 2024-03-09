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  4. CHP'deki 'Burcu Köksal' tartışmalarına isim vermeden Mansur Yavaş da katıldı! Noktayı koydu: Teröre bulaşmamış herkesin oyuna talibiz!

CHP'deki 'Burcu Köksal' tartışmalarına isim vermeden Mansur Yavaş da katıldı! Noktayı koydu: Teröre bulaşmamış herkesin oyuna talibiz!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.03.2024 15:15
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CHP'deki 'Burcu Köksal' kriziyle ilgili İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da açıklama geldi. Köksal'ın "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerine göndermede bulunan Yavaş, "Biz rozetimizi çıkarıp çalışmalara başlayacağız. Biz Ankara'da elini teröre bulaştırmamış herkesin oyuna talibiz" diye konuştu.

CHP'deki 'Burcu Köksal' tartışmalarına isim vermeden Mansur Yavaş da katıldı! Noktayı koydu: Teröre bulaşmamış herkesin oyuna talibiz!

Yerel seçimlere 22 gün kala CHP'de 'Burcu Köksal' krizi patlak verdi. Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadeleri tartışma yarattı. Köksal açıklamalarından geri adım atmazken, CHP lideri Özgür Özel 'Dili sürçtü' demişti.

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İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: KENDİNE BAŞKA PARTİ BUL!

Köksal'ın bu sözlerine en sert tepki ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. İmamoğlu yaptığı açıklamada Köksal'a tepki göstererek "Kendine ya başka bir iş ya da başka bir parti bul" ifadelerini kullanmıştı.

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MANSUR YAVAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Burcu Köksal'ın ifadeleri üzerinden başlayan tartışmalara son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Bağlıca'daki SKM açılışında konuşan CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikcioğlu ile kazandıktan sonra rozetinlerini çıkarıp eşit bir şekilde çalışacaklarını kaydetti.

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"ELİNİ TERÖRE BULAŞTIRMAMIŞ HERKESİN OYUNA TALİBİZ"

Köksal'ın açıklamalarına isim vermeden gönderme yapan Yavaş, "Bundan sonra inşallah bizler Erdal başkanla beraber kimsenin parasını boşa götürmeden, şeffaf, adil bir şekilde seçimden sonra rozetimizi çıkarıp çalışmalara başlayacağız. Biz Ankara'da elini teröre bulaştırmamış herkesin oyuna talibiz" diye konuştu.

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