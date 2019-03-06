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CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 17:32 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Malazgirt Bulvarı'nda duvara yazılan 'Biji Mansur' yazısı ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakverdi, yazıyı yazarken güvenlik kamerasınca görüntülenen ve iş insanı olduğunu söylediği kişinin, yüzü kapalı fotoğrafını basın mensuplarıyla paylaşarak, "Biz bir anlayışı teşhir etmek istiyoruz" dedi.

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, beraberindeki partililer ile birlikte Ankara Adliyesi'ne gelerek, savcılığa suç duyurusu dilekçesi verdi. Adliye çıkışı basın mensuplarına açıklama yaptı. Hakverdi, 2 gün önce sabah 05.00 sıralarında partisinin Ankara İl Başkanlığı'na konuyla ilgili ihbar geldiğini anlatarak, "İhbar üzerine gençlik kolları üyeleri ile olay yerine gittik. Görüntüleri alıp yazıyı yazan şahsın evini tespit ettik. Sonra 10 Nisan Polis Karakolu'na giderek, polislerle birlikte şahsın bulunduğu binanın güvenlik kamerası görüntülerini aldık. Yaptığımız araştırma sonucunda, şahsın kimliğine, ne iş yaptığına, siyasi düşüncesine ve bütün ayrıntılara ulaştık. Şahıs kimliğini gizlemek için kafasını kapatıyor, evinden dışarı çıkıyor. Sonra köprü altına geliyor ve yazılamaya başlıyor. Yazılamaya bir süre devam edip, bitirdikten sonra kendi binasına dönüyor" dedi.

'BİZ BİR ANLAYIŞI TEŞHİR ETMEK İSTİYORUZ'

Söz konusu kişinin yazıyı yazarken kameraya yansıyan görüntüsünü, yüzü kapalı olarak basın mensuplarıyla paylaşan Hakverdi, "Biz şahsın yüzünü kapattık. Çünkü burada şahsı teşhir etme gibi bir niyetimiz yok. Biz bir anlayışı teşhir etmek istiyoruz" diye konuştu. Söz konusu kişinin bir iş insanı olduğunu kaydeden Hakverdi, "Yanında onlarca kişi çalıştırıyor ve çok lüks bir apartmanın en üst katında oturuyor, lüks bir arabaya da sahip. Bu şahıs 2014 yerel seçimlerinde o dönemin adayı Melih Gökçek ile beraber çalışmış ve beraber destek açıklamaları yapmış bir şahıs. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kendi sosyal medya hesabından destek açıklamaları yapan bir şahıs. Bu iş adamı, sabahın beşinde kalkıp, evinden yüzünü kapatıp neden Mansur Yavaş'a dair yazılama yapar? Bunu kimler yaptırır?'' diye konuştu.

'BİZ DÜŞMANA KARŞI SAVAŞMIYORUZ'

Duvara yazı yazan kişinin, AK Parti adayına destekte bulunduğunu öne süren Hakverdi, "Bunun sebebi sadece şu; Bu ayın başında AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, 'CHP, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kazanırsa, Millet İttifakı ve Mansur Yavaş kazanırsa, sizin faturalarınızı terör örgütü mensupları getirir' dedi. Bu açıklamadan üç gün sonra kendi yandaşları tarafından Ankara'ya bu yazılar yapılmıştır. Seçimin bir ahlakı, bir onuru vardır. Biz düşmana karşı savaşmıyoruz. Bu bir hizmet yarışı, Ankara'ya hizmet etme yarışı ve biz bu yarışı hakkıyla, hukukuyla ve ahlakıyla yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

(DHA)

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