CHP'den 'Büyükçekmece' açıklaması: Listeler üzerinden itiraz mümkün değil

CHP'den Büyükçekmece iddiaları hakkında açıklama geldi. Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "YSK da Büyükçekmece talebini iki gündür yoğunluk nedeniyle görüşmüyor. Bakalım bugün görüşecekler mi?" sorusunu sordu. Öztrak, YSK'ya yapılan itiraz hakkında, "YSK bu listeleri kesinleştirmiş. Kesinleştikten sonra bu listeler üzerinden bir itiraz çıkartmak mümkün değildir. YSK'nın bundan önce aldığı kararlar var" ifadelerini kullandı. Öztrak'ın açıklamaları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarihinde rekor. Bundan daha yüksek oy alan yok. Aslında AA'nın ağır manipülasyonlarını yaptığı ilk 5 saat dışında Ekrem İmamoğlu bu yarışı hep önde götürdü. Mızıkçı iktidar organize işler senaryosunu devreye soktu ve seçimi çalmak için düğmeye bastı. Ben de organize seçimi çalma şeması hazırladım. Bugün onu hazırlıyorum. AK Parti'nin İBB adayı önce bazı bakanlarla bir toplantı yaptı, normalde kendisi İBB adayı, itirazlar gelecek, tarafsız olması gereken bu süreçte bakanlar ile neyin toplantısını yaptı? Yandaş medya büyük usulsüzlükler olduğuna dair kampanya başlattılar. 2 Nisan'da delilsiz itirazlara rağmen ilçelerde geçersiz oy sayımına başlandı.

Bu sayımlar yapılırken Adalet Bakanlığı araştırma kapsamında sandıklarda görev alan memur ve tüm üyelerin listelerini ve kimlik bilgilerini istemek üzere muhaberat polislerini ilçe seçim kurullarına göndermeye başladı. 3 Nisan'da Dolmabahçe'de AK Parti Genel Başkanı, yöneticiler, Binali Yıldırım ve bakanlar bir araya geldi. Aslında 1 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybettiklerini anlamıştı ve kazandıkları listeye İstanbul'u sokmamıştı. Dolmabahçe'deki toplantıda kumpasın düğmesine basıldı. Cumhurbaşkanı Rusya ziyareti öncesi seçimlerin yenilenmesine mevcut seçimlerin iptal edilmesine icazet veriyor. Aynı gün YSK oyların yeniden sayım talebini reddediyor. Aynı gün AK Parti temsilcisi Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi talebini geri çekiyorlar. Bu konu YSK gündeminde yok. Muhtemelen ellerindeki belgelerin yetersiz olduğuna dair birileri bir inceleme yaptı herhalde. 9 Nisan'da Büyükçemece'yi polisler bastı, ev ev dolaşarak taşıma seçmen tutanakları toplamaya başladılar. Aynı gün Bahçeli seçim yenilensin dedi. AK Parti Büyükçekmece'de bu defa seçmen listelerinde yolsuzluk iddiası ile olağanüstü itirazda bulundu. AK Parti YSK temsilcisinin bu süreçte sık sık İçişleri ve Adalet Bakanları ile konuştuğu görüldü. Gücü elinde tutan, polisi elinde tutan bakanlar ile görüşüyor. Bu şunu gösteriyor. İktidar partisi bir itiraz dosyası hazırlarken devletin polisi, bakanı herkes yardımcı oluyor. Buna delil yetiştirmek için uğraşıyor. Bu ne biçim bir seçim adaleti.

"YSK BÜYÜKÇEKMECE TALEBİNİ İKİ GÜNDÜR GÖRÜŞMÜYOR"



Şu anda duyduğum kadarıyla Büyükçekmece'de azalmakla birlikte polisler dolaşıyor. YSK da Büyükçekmece talebini iki gündür yoğunluk nedeniyle görüşmüyor. Bakalım bugün görüşecekler mi? Sandıkta kaybettikleri seçimi masada geri alma harekatının önünü açmışlardır. YSK'ya yapılan olağanüstü itirazın hukuki kılıfı taşıma oy iddialarıdır. Bizim elimizde vatandaşların bu toplamalar sırasında karşılaştıkları trajikomik olaylarla ilgili dilekçeler var. Bir şeyler imzalatıyorlar, vatandaş ürküyor. Tutanakların bir örneği vatandaşlara da verilmiyor. Ne toplanmaya çalışılıyor insanlar anlamıyor, hatta polisler polisleri şikayet ediyor. Bunu yapan polisler aslında hayatlarından hiç memnun değiller. "NE HEDEFLENİYOR BURADA?"



Ne hedefleniyor burada? İtirazlarına seçimlerin sonucunu etkileyecek kadar taşıma seçmen var diye, bu kadar sayıda tutanak eklemek istiyorlar ama bu da mümkün olmuyor. "LİSTELER ÜZERİNDEN İTİRAZ ÇIKARMAK MÜMKÜN DEĞİL"



YSK bu listeleri kesinleştirmiş. Kesinleştikten sonra bu listeler üzerinden bir itiraz çıkartmak mümkün değildir. YSK'nın bundan önce aldığı kararlar var. Geçmiş içtihatları yok sayan kararlarındaki hataya ben bu defa düşmemelerini diliyorum. Bunun önü açılırsa o zaman bundan önce yapılan tüm seçimlere de itiraz mümkün hale gelir. Böyle bir tartışmanın kaybedeni Türk demokrasisi olur. YSK'nın alacağı karar tarihidir, bu karar Türk demokrasisinin geleceğini belirleyecektir.

YSK'NIN KHK'LILARA MAZBATA VERİLMEMESİ KARARI



'Seçime girebilir' diyorsunuz, mazbata vermiyorsunuz. İkinciye mazbata veriyorsunuz. Bunu milli iradenin ciddi şekilde sakatlanması olarak görüyorum. MEVLÜT UYSAL'A SOY İSİM YANITI



31 Ocak'a kadar neden itiraz etmediniz o zaman? BOLU BELEDİYE BAŞKANI'NIN SURİYELİLER AÇIKLAMASI



'Suriyelilere tüm yardımı keselim demedim' diyor. Bugün Suriye'den gelenler birkaç yerden yardım alıyor. 'Başka bir yerden yardım alanlara belediye olarak yardım etmeyeceğiz ama hiç yardım almayanlara edeceğiz' diyor. HASAN AKGÜN'DEN AÇIKLAMA



Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, savcılık tarafından seçimle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin, "İfade değil bilgilendirme için Savcı Bey'e gitmiştim. Seçimler olduğu için seçimden sonra '10 Nisan'da gel bize bilgi ver' demişti. Ben de dün gittim. Bilgilendirmemi yaptım." dedi. Belediye binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akgün, Büyükçekmece'de ilk defa ekibiyle seçimlere girmediğini, altı kez halkın onayını alarak seçim kazandığını belirterek, "6 kez kazandığım seçimlerin hiçbirinde en ufak bir şaibe dahi olmadı. AK Parti, 25 yıldan sonra İstanbul seçimini kaybetmiştir. İstanbul seçimine gölge düşürmek amacıyla Büyükçekmece'de çeşitli şekilde senaryolar üretilmekte ve Büyükçekmece kullanılmaktadır. Büyükçekmece'de yaşanan bir demokrasi ayıbıdır aynı zamanda. Büyükçekmece halkımızın huzuru bozulmuş, halk tedirgin edilmiş ve tedirginlik had safhaya çıkmıştır. Adeta mutluluk şehrinin üzerine kara bulutlar çökmüştür." diye konuştu.