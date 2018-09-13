CHP'den faiz kararı için 'tiyatro' tepkisi

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TESK Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Yüksek faizi düşürelim" dediğini aktardı.

Merkez Bankasının bunun ardından faiz artırım kararını açıklamasının, "siyasi bir tiyatro" olduğunu öne süren Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sayede Erdoğan faiz artışının siyasi sorumluluğunu Merkez Bankası üzerine yıkmaya çalışırken, tiyatronun kötü polisi Merkez Bankası, Erdoğan'dan bağımsız olarak faiz artırmış görüntüsü vermeye çalışıyor. Bu samimiyetsiz tiyatrodan Türkiye ekonomisine bir hayır gelmez. Merkez Bankasının aldığı bu şok faiz artırımının kaçınılmaz sonucunun, ekonomide ani bir durgunluk ve bu durgunluğun sonucu iflaslar ve işten çıkarmalar olmasından endişe ediyoruz. Üstelik bu çadır tiyatrosunun kur artışını durduramama riskini hatırlatıyoruz. Bu şok faiz artışına rağmen döviz kurunda anlamlı gerileme olmazsa işte o zaman ekonomik bir felaketle karşılaşabiliriz."

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile dövizle yapılan sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesine de değinen Erdoğdu, "Milli paranın itibarı, döviz sözleşmelerini yasaklayarak değil fiyat istikrarı sağlanarak korunur." ifadelerini kullandı.