HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP'den kargo ve paket servis çalışanları için 'yıpranma payı' teklifi (Koronavirüse rağmen çalışanlara ek ödeme)

CHP'den kargo ve paket servis çalışanları için 'yıpranma payı' teklifi (Koronavirüse rağmen çalışanlara ek ödeme)

10.12.2020 08:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
CHP'den kargo ve paket servis çalışanları için 'yıpranma payı' teklifi (Koronavirüse rağmen çalışanlara ek ödeme)

Koronavirüs salgını süresince çalışmak zorunda olanları ilgilendiren yeni bir Kanun teklifi Meclis'e sunuldu. CHP'nin hazırladığı kanun teklifine göre market ve kargo dağıtım çalışanlarına yıpranma payı ödenecek. Teklif, market çalışanlarına 60 gün, kargo ve paket servis elemanlarına 90 gün fiili hizmet süresi zammı eklenmesini öngörüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "yıpranma payı" olarak da bilinen fiili hizmet süresi zammından market, kargo ve posta dağıtım çalışanlarının da yararlanması için kanun teklifi verdi.

Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapıyor.

Teklif market, süpermarket ve hipermarketlerde çalışanların prim ödeme gün sayılarına, bu iş yerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için 60 gün; kargo ve posta şirketleri ile market, lokanta, restoran, pastane ve benzeri işyerlerinde kargo ve posta dağıtım personeli, kurye, motosikletli kurye ve paket servis elamanı olarak çalışanlar için ise 90 gün fiili hizmet süresi zammı eklenmesini öngörüyor.

ASGARİ ÜCRET VURGUSU

Teklifin gerekçesinde, kargo ve posta dağıtımı ile market, restoran, pastane gibi adrese servis yapan işlerde çalışanların, asgari ücret veya bunun üzerindeki maaşlarla evlerine ekmek götürmeye çalıştığı belirtildi.

İŞ YÜKLERİ ARTTI

Ağır koşullar altında çalıştırılan bu kişilerin, Covid-19 salgınıyla birlikte artan iş yükü, hastalık ve ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Kargo, posta dağıtımı, kurye ve paket servis çalışanları, işleri gereği her an trafik kazası riski altında ölüm ve yaralanma tehlikeleriyle karşı karşıyadır. Market çalışanlarının ise mevcut ağır iş yükü, salgın nedeniyle daha da artmıştır. Bu ağır şartlarda çalışan emekçilere, karşılaştıkları risklerin yüksekliği ve yıpratıcı çalışma şartlarıyla orantılı şekilde fiili hizmet süresi zammından faydalanma imkanı getirilmesi önemli bir adım olacaktır."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
Başvuru sonuçları açıklanacak mı?Başvuru sonuçları açıklanacak mı?
7 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!7 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Fransa'da skandal yasa tasarısı kabul edildi

Fransa'da skandal yasa tasarısı kabul edildi

5 farklı uzmandan altın yorumu!

5 farklı uzmandan altın yorumu!

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Eski sevgilisi defalarca bıçakladı! Tek kelimeyle dehşet

Eski sevgilisi defalarca bıçakladı! Tek kelimeyle dehşet

Çin aşısı Kayseri'de 113 gönüllüye uygulandı

Çin aşısı Kayseri'de 113 gönüllüye uygulandı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Diğer Haberler

Jandarma uzman erbaş alımları 2020... Jandarma uzman çavuş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları!

Uzman erbaş alımları ne zaman?

12 bin sağlık personeli başvuru sonuçları 2020... Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman açıklanır? ÖSYM, KPSS 2020/14 sonuçları!

Başvuru sonuçları bekleniyor!

2021 yeni bekçi alımları... Mahalle/çarşı bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi başvuru ekranı kaç kişi alınacak? Bekçi maaşları kaç TL?

Binlerce bekçi alımı yapılacak!

Koronavirüsün görülmediği köyden arsa satın almak istiyorlar: Telefonlara yetişemiyorum

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları 2020... Adalet Bakanlığı ne zaman açıklanır?

Başvuru sonuçları açıklanacak mı?

KYK borcu yapılandırma 2020 başvurusu... KYK borcu faizleri siliniyor mu? KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır?

KYK borcu faizleri siliniyor mu?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.