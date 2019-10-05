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CHP Efeler İlçe Başkanı'nın darbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 12:10 | Son Güncelleme

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı

Aydın'da CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in darbedilmesine ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mersin'in evinin önünde darbedilmesinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Kuşadası ilçesinde 3 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

Mersin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin Aydın Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, dün evinin önünde darbedilmiş, 112 Acil Servis ekibince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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CHP efeler polat bora mersin şüpheli

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