CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'den LGBTİ açıklaması

Gökçen, yazılı açıklamasında, LGBT hakları savunucularının Taksim ve Bakırköy’de "Onur Haftası" kutlamalarına izin verilmediğini belirtti.

30 Haziran Pazar günü basın açıklaması yapmak isteyen gruba plastik mermi ve biber gazıyla müdahale edildiğini aktaran Gökçen, "İş yaşamından dışlanan, siyasette ayrımcılığa uğrayan, sokakta öldürülen LGBTİ+ların en doğal hakkı basın açıklaması ve barışçıl protestodur." değerlendirmesini yaptı.

Gökçen, şunları kaydetti:

"Bizler, bu temel hakların korunması ve ayrımıcılığın ortadan kaldırılması için Onur Haftası’nda Mis Sokak’taydık. Aynı şekilde birçok belediyemiz de nefret söylemlerine rağmen Onur Haftası’nı kutlayan paylaşımlar yaptı. Belediyelerimizin paylaşımlarını ve LGBTİ+ hakları savunucularını durmaksızın hedef gösterenler, onları sapkınlıkla suçlayanlar ve dağılmakta olan kitleyi biber gazına boğanlar asıl suçu kendileri işliyor.

Bizler, hak, hukuk ve adalet için mücadele ederken hiçbir kesimi bunun dışında tutmuyoruz. Herkesin temel haklardan yararlanabilmesi için öncelikle ayrımcılığa uğrayan gruplarla dayanışma içinde olma gerekliliğinin farkındayız. Bu nedenle LGBTİ+ların yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Gelecek yıllarda Onur Haftası’nda birlikte yürüyeceğiz." (AA)

