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  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan Eren Yıldırım açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan Eren Yıldırım açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 17:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklandığı saldırıya ilişkin "Vefa Sosyal Destek Grupları'na gönüllü destek veren Eren Yıldırım, siyasi baskı sonucu tutuklanmıştır. Burada mağdur olan ailedir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan Eren Yıldırım açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklandığı, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyla ilgili konuştu.

ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, beraberindeki CHP'li milletvekilleri, tutuklanan Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın babası Hüseyin, annesi Serat ile kardeşi Deniz İmran Yıldırım ile basın toplantısı düzenledi. Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP'li Salıcı, "Eren, anne, baba ve kardeşiyle o akşam yürüyüş yaptığı sırada, Yüreğir Kaymakamlığı önünden geçerken patates ve soğan indirildiğini görüyor. Bunun üzerine Eren, görevlilere yardıma ihtiyaç olup olmadığını soruyor. Daha sonra sivil bir kişinin, kendisini Yüreğir Kaymakamı olarak tanıtması üzerine Eren, 'Ben kaymakamı tanıyorum' diyor. Vefa Sosyal Destek Grupları'na gönüllü destek veren Eren Yıldırım, siyasi baskı sonucu tutuklanmıştır. Burada mağdur olan ailedir" iddiasında bulundu.

CHP'li Salıcı, basın toplantısında, Eren Yıldırım'ın Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına destek verirken çekilen fotoğraflarını da paylaştı.

Kaynak: DHA


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