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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kırşehir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 20:53 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu, halk ozanı Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etti, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın oğlunun sünnet düğününe katıldı

KIRŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de halk ozanı Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etti, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın oğlunun sünnet düğüne katıldı.

Kılıçdaroğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın oğlu Mustafa Batu İlhan'ın sünnet düğünü için karayoluyla geldiği kentte, yol güzergahındaki Akpınar Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Şükrü Turgut'tan belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlarla görüşerek bir süre sohbet etti.

Kılıçdaroğlu daha sonra gittiği Kırşehir'de Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, iş dünyasından gelen Ekicioğlu'nun kentin sorunlarını çözmeye kararlı olduğunu gördüğünü söyledi.

Ekicioğlu'nun sorunları iyi bildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kırşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Kırşehir'e hizmet etmeye kararlı. Bu kararlılığı gördüğüm için sayın başkana gerçekten teşekkür ediyorum. Kırşehir'i Orta Anadolu'nun yıldızı yapacak. Kültür, sanayi, tarım yatırımlarıyla. Bunları büyük ölçüde gerçekleştirme kararlılığında. Zaten iş dünyasından geliyor. Sorunları gayet iyi biliyor. Bu sorunların nasıl çözüleceğini iyi biliyor. Bu konuda geliştirdiği bir projeyi de Avrupa Birliği'ne yansıtmış vaziyette. Oradan da inşallah olumlu sonuçlar gelir. Dolayısıyla Kırşehir gerçekten de Başkanın arzu ettiği gibi bölgenin yıldızı haline gelmiş olur. Bizim en büyük arzularımızdan birisi de budur."

Kırşehirlilerin başarıyı hak ettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Çok köklü bir kent burası. Belediye de 1870 yılında kurulmuş. 1870 yılından bugüne gelen bir belediyenin çok daha güzel yatırımlar yapabilecek kapasiteye sahip olması lazım ama bunlar olmamış. Süreç içinde bunların tamamı bir şekilde karşılanacaktır." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, belediye ziyaretinin ardından Bağbaşı Mezarlığı'ndaki halk ozanı Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Kılıçdaroğlu, bir otelde gerçekleştirilen CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın oğlu Mustafa Batu İlhan'ın sünnet düğününe katılarak, aileyi tebrik etti.

Sünnet düğününe TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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