CHP, hayvan hakları kanun teklifine destek istedi

Nursima ÖZONUR/ANKARA ,(DHA)-CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, hayvan hakkı ihlallerine hapis cezasını öngören ve TBMM Başkanlığı'na sundukları kanun tekliflerinin yasalaşması için diğer siyasi parti gruplarından destek istedi.
CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve CHP milletvekilleri 4 Ekim 'Hayvanları Koruma Günü' sebebiyle TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Hayvan haklarını korumaya yönelik TBMM Başkanlığı'na CHP grubu adına kanun teklifi verdiklerini anımsatan Karaca, bu teklifin en kapsamlı düzenleme olduğunu bildirdi. Kanundaki 'süs hayvanı' tanımlamasının çıkarılmasını, düzenlemenin, sahipli, sahipsiz bütün hayvanlar için uygulanmasını istediklerini belirten Gülizar Biçer Karaca, teklifin en kısa sürede yasalaşması için Meclis'teki diğer siyasi parti gruplarından destek istedi.
Toplantıda bulunan diğer CHP'li milletvekilleri 'bu dünya hepimizin', 'hayvana şiddet suçtur', 'benim sesim sensin' yazılı dövizler taşırken Gülizar Biçer Karaca, şunları söyledi:
"Bizler bu konuda seçim vaadi dışında yasa teklifi de vermiş olan tüm partilere seslenmek istiyoruz. Yarın 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü, verdiğimiz yasa teklifini derhal parlamentoda komisyonlara indirerek, hep birlikte toplumun vicdanını yaralayan, bugüne kadar sadece seçim öncelerinde ya da hayvansever dostlarımızın mücadelesiyle sadece parlamentoya sunulmakla bırakılmış olan tüm yasa tekliflerini birleştirelim."
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