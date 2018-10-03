HABER

CHP, hayvan hakları kanun teklifine destek istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2018 14:56 | Son Güncelleme

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, hayvan hakkı ihlallerine hapis cezasını öngören ve TBMM Başkanlığı'na sundukları kanun tekliflerinin yasalaşması için diğer siyasi parti gruplarından destek istedi.

CHP, hayvan hakları kanun teklifine destek istedi

Nursima ÖZONUR/ANKARA ,(DHA)-CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, hayvan hakkı ihlallerine hapis cezasını öngören ve TBMM Başkanlığı'na sundukları kanun tekliflerinin yasalaşması için diğer siyasi parti gruplarından destek istedi.
CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve CHP milletvekilleri 4 Ekim 'Hayvanları Koruma Günü' sebebiyle TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Hayvan haklarını korumaya yönelik TBMM Başkanlığı'na CHP grubu adına kanun teklifi verdiklerini anımsatan Karaca, bu teklifin en kapsamlı düzenleme olduğunu bildirdi. Kanundaki 'süs hayvanı' tanımlamasının çıkarılmasını, düzenlemenin, sahipli, sahipsiz bütün hayvanlar için uygulanmasını istediklerini belirten Gülizar Biçer Karaca, teklifin en kısa sürede yasalaşması için Meclis'teki diğer siyasi parti gruplarından destek istedi.
Toplantıda bulunan diğer CHP'li milletvekilleri 'bu dünya hepimizin', 'hayvana şiddet suçtur', 'benim sesim sensin' yazılı dövizler taşırken Gülizar Biçer Karaca, şunları söyledi:
"Bizler bu konuda seçim vaadi dışında yasa teklifi de vermiş olan tüm partilere seslenmek istiyoruz. Yarın 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü, verdiğimiz yasa teklifini derhal parlamentoda komisyonlara indirerek, hep birlikte toplumun vicdanını yaralayan, bugüne kadar sadece seçim öncelerinde ya da hayvansever dostlarımızın mücadelesiyle sadece parlamentoya sunulmakla bırakılmış olan tüm yasa tekliflerini birleştirelim."

FOTOĞRAFLI

CHP, hayvan hakları kanun teklifine destek istedi

PARTNERÜnlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....Ünlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
CHP'li Salıcı: Halkımız, yeni zamlar görecekCHP'li Salıcı: Halkımız, yeni zamlar görecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cinayet anını kameraya çekti!

Cinayet anını kameraya çekti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

Bülent Arınç'tan Abdullah Gül açıklaması: Yapılan terbiyesizlikleri affedemem!

Bülent Arınç'tan Abdullah Gül açıklaması: Yapılan terbiyesizlikleri affedemem!

'Didim belediye binası icradan satılık' iddiası

'Didim belediye binası icradan satılık' iddiası

Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...

Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a McKinsey soruları: Saray'da not alsın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a McKinsey soruları: Saray'da not alsın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.