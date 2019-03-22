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CHP-HDP ittifakı Bursa’da da ortaya çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 15:33 | Son Güncelleme

Bursa’daki CHP-HDP ittifakı, HDP’nin il teşkilatı tarafından Ulus Mahallesi’nde düzenlenen nokta mitinginde de ortaya çıktı.

Bursa’daki CHP-HDP ittifakı, HDP’nin il teşkilatı tarafından Ulus Mahallesi’nde düzenlenen nokta mitinginde de ortaya çıktı. HDP İl Eş Başkanı Resul Baykara, Bursa’da bazı ilçe ve Büyükşehir’de aday göstermediklerini belirtip, bunun yerine AK Parti-MHP karşısındaki adaya oy verilmesini isteyerek, CHP Büyükşehir Adayı Mustafa Bozbey’i işaret etti.
CHP’nin sır gibi saklamaya çalıştığı HDP ile ittifakı, Bursa’da gözler önüne serilirken, Baykara’nın açıklamalarıyla, CHP’nin ittifak ortağı HDP’nin aday çıkarmadığı Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Gemlik, Mudanya ve Karacabey’de de HDP desteği ile seçime gittiği ortaya çıktı. Bu arada tarihi Misi Mahallesi’nde Nilüfer Belediyesi’nin restore ettiği tarihi konağın, Mustafa Bozbey tarafından HDP il başkanının kardeşine ihalesiz bir şekilde verilmesinin asıl gerekçesi de bugün ortaya çıkmış oldu. İhalesiz bir şekilde tahsisi yapılan konakla ilgili o gün de mahalle halkından yoğun tepki alan Bozbey, eleştirilere aldırmaksızın konağın devrini gerçekleştirmişti.

“Bursa’da seçim stratejimiz AKP-MHP ittifakı karşısındaki CHP adayını desteklemek”
Atacakları her adımın ülkenin ve ilin kaderini değiştirebileceğini söyleyen Baykara, “Bu sorumluluk bilinciyle Bursa’da seçim stratejimizi belirledik. Bugüne kadar AKP’nin yürüttüğü yanlış politikalar sonucu ortaya çıkan sorunları çözüme kavuşturabilmek ve demokrasinin önünü açıp, tek adam rejimine dur demek için oylarımızı demokrasi güçleriyle birleştirme kararı aldık” diye konuştu.

“Seçim için Bursa’da da rol aldık”
Belirledikleri seçim stratejisi kapsamında Bursa’da da rol aldıklarının altını çizen Baykara, “Bu rolümüz gereği Büyükşehir ve bazı ilçelerde belediye adayları çıkarmadık. Ancak İnegöl ve Yenişehir eş başkan adaylarımız burada. Diğer tüm ilçelerimizde meclis üyesi adaylarımız da burada. Onlar adına sizlerden oy istiyoruz. 31 Mart günü logomuzu gördüğünüz her pusulanın altına mührünüzü basın. Yani değerli arkadaşlar biz stratejimize oy vereceğiz. Oylar kendi adayımıza. Adayımız yoksa AKP ve MHP ittifakı karşısında en güçlü kimse ona oy vereceğiz, bu kadar açık. Aday çıkardığımız yerde adayımıza, çıkarmadığımız yerlerde AKP-MHP ittifakına kaybettirecek adayları destekleyeceğiz ve karanlığa son vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Demokrasi sadece sandıkla olmaz”
Konuşmasında ilginç ifadelere de yer veren Baykara, demokrasinin sadece sandıkla olmayacağına vurgu yaparak, “Elbette demokrasi sadece sandıkla olmaz, ancak sandık birçok şeyi değiştirebilir. Bu aracı iyi kullanmak durumundayız ve irademizi ortaya koymak durumundayız. Sakın sandığa gitmeme gibi bir tavır içine kimse girmesin” dedi.

Milletvekili Palyan’dan Abdullah Öcalan’a selam
Nokta mitinginde konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Palyan ise sözlerine Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Abdullah Öcalan’a selam göndererek başladı. Milletvekili Palyan, “Değerli dostumuz Selahattin Demirtaş’ı ve Figen Yüksekdağ’ı elimizden aldılar. Selahattin Demirtaş’ın adını anmışken, hep beraber Edirne’ye güçlü bir selam gönderip, Selahattin Demirtaş’ın nevruzunu kutlayalım. Hep beraber Kandıra’ya Figen Yüksekdağ’a selam gönderelim. Bir de sevgili Abdullah Öcalan’ın da nevruzunu kutlayalım” şeklinde konuştu.

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