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  4. CHP, İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemenin iptali için AYM’ye başvurdu

CHP, İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemenin iptali için AYM’ye başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 16:27 | Son Güncelleme

CHP, İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Altay, başvuru dilekçesinin ardından yaptığı açıklamada, iki ay önce kanunla ilgili olarak şekil bakımından AYM’ye başvuru yaptıklarını hatırlatarak, hala sonuç alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Kamu vicdanını, kamuoyunu zedelememe konusunda çok titiz bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Altay, “Türkiye, CHP bu başvuru ile ‘eli kanlı teröristlerin de tahliyesini istiyor’ zannetmesin. Herkes için uygulanan denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme indiriminde, TCK’nın 314. Maddesi’nin 3. Fıkrasından ceza alınanların da yararlanmasını istedik. Biz, TCK’nın 220. Maddesi’nin 6-7 ve 8. Fıkrası’ndan hüküm giyenlerin de yararlanmasını istedik. Yani düşüncesini görsel ve yazılı medya ile ifade edenler bundan yararlansın dedik” dedi.

Kaynak: İHA

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