HABER

CHP İstanbul Adayı İmamoğlu, kiliseleri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 16:32 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Meryem Ana Rosairo Kilisesi, Surp Kevork Ermeni Kilisesi ve Surp Stepanos Kilisesi'ni ziyaret ederek, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik ile bir süre sohbet etti - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: - "Sayın Erdoğan ne zaman, nerede uygun görür davet ederlerse bir araya gelip görüşeceğiz"

İSTANBUL(AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Meryem Ana Rosairo Kilisesi, Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi ve Yeşilköy Surp Stepanos Kilisesi'ni ziyaret etti.

İmamoğlu, Bakırköy Meryem Ana Rosairo Kilisesi, Samatya'daki Surp Kevork Ermeni Kilisesi ve Yeşilköy Surp Stepanos Kilisesi'ni ziyaret ederek, din adamları ve vakıf başkanlarıyla görüşmeler yaptı.

Bakırköy Meryem Ana Rosairo Kilisesi'nde Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi Vakfı 2. Başkanı Kenan Gürdal ve Episkopos Melke Akyüz'le bir araya gelen İmamoğlu, Surp Kevork Ermeni Kilisedeki ayin törenini izledikten sonra kilisenin vakıf başkanı Yesayi Demir ve Episkopos Sahale Maşalyen ile görüşerek, Yeşilköy sahilinde, denizden haç çıkarma törenine katıldı.

AA muhabirinin sorularını cevaplayan İmamoğlu, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile telefon görüşmesi yaptıklarını belirterek, Yıldırım'ın kendisi tebrik ettiğini söyledi.

İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'a her zaman görüşebileceklerini söylediğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Binali Yıldırım Bey, görüşmemizde eşi hanımefendinin, eşime selam ve teşekkürlerini iletti. Ben de teşekkür ettim ve eşleri hanımefendiye selam ve saygılarımı ilettim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme talebinde bulundum. Kendileri de basın yoluyla bana olumlu yanıt verdiler. Ben, İstanbul'da görev yapmış bütün belediye başkanlarını ziyaret edip, tecrübelerini dinlemek isterim. Sayın Erdoğan ne zaman nerede uygun görür davet ederlerse bir araya gelip görüşeceğiz."

- İmamoğlu, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik ile sohbet etti

İmamoğlu, Yeşilköy Surp Stepanos Kilisesi'ni de ziyaret ettikten sonra kilise vakıf başkanı Habip Özfuruncu'yla görüşerek, ayin için gelen vatandaşların bayramlarını tebrik etti.

Burada karşılaştığı HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik ile seçim çalışmalarına yönelik bir süre konuşan İmamoğlu, kilise çıkışında vatandaşlarının öz çekim isteğini kırmayarak, parti yetkilileri ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İmamoğlu'na Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları ziyaretleri boyunca eşlik etti.

PARTNERKulüpsüz kalan Türk futbolcularKulüpsüz kalan Türk futbolcular
ABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışıABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışı
Uludağ doldu taştı!Uludağ doldu taştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Ekrem İmamoğlu istanbul belediye başkanı adayı seçim çalışmaları

En Çok Okunan Haberler

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması

AKOM uyardı! İstanbul'a kar geliyor

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışı

ABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışı

Uludağ doldu taştı!

Uludağ doldu taştı!

İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile telefonda ne görüştü? İşte görüşmenin detayları...

Yerel seçimlere günler kala çok konuşulacak telefon görüşmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.