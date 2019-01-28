CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifasını açıklayan Canan Kaftancıoğlu istifa kararını geri çekti.

Kaftancıoğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım. İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul’a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum" dedi.

1- Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım. pic.twitter.com/QcZtpJ2ZMr — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 28 Ocak 2019

İSTİFA KARARINI DA TWİTTER'DAN AÇIKLAMIŞTI

İstifa ettiğini Twitter'dan duyuran Kaftancıoğlu, mesajında, "Daima pusulam olan CHP örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren il başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım." ifadesini kullanmıştı.



