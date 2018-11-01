CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu:

Türkiye'nin "Otoriter ve totaliter, tek adam yönetimine doğru gittiğini" öne süren Bekaroğlu, "Türkiye, bunu taşıyamaz. Türkiye'nin 100 küsür yıllık demokrasi geleneği var. Bunu tatmış olan bir halk bunu taşıyamaz." diye konuştu.

CHP'nin komisyon üyeleri olarak, toplantılarda yaptıkları eleştiri ve katkıları, aynı zamanda basın toplantısıyla da gündeme getirmeye karar verdiklerini kaydeden Bekaroğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle devletin yeniden kurulduğunu vurguladı.

Dün, Hükümet tarafından bazı sektörlerde teşviklerin açıklandığını da anımsatan Bekaroğlu, bunların "geçen yıllarda panikle yapılan düzenlemelere benzediğini." bildirdi.

"Bu düzenlemeleri niye yapıyorlar?" diye soran Bekaroğlu, şunları söyledi:

"Yaptıkları yanlışlıklar sonucu Türkiye krize girdi. Şimdi aynı yanlışa devam ediyorlar. Niye yapıyorlar? 31 Mart'taki yerel seçimler için yapıyorlar. Yerel seçimlerden hemen sonraki gün IMF anlaşması yapacaklar. Başka hiçbir kurtuluşları yok. Ancak bu anlaşmayı iki sene önce yapmalarına oranla 4-5 misli bedel ödeyeceğiz. Bunlar AKP'nin seçimi kazanması için yapılan ekonomik yanışlar. Türkiye, Arjantin'in imzaladığına benzer bir IMF anlaşmasına doğru gidiyor."

