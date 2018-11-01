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CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 11:49 | Son Güncelleme

"Yerel seçimlerden hemen sonraki gün IMF anlaşması yapacaklar. Başka hiçbir kurtuluşları yok"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Yerel seçimlerden hemen sonraki gün IMF anlaşması yapacaklar. Başka hiçbir kurtuluşları yok." dedi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2019 Yılı bütçe görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, basının, Hükümet konuşmalarının ardından salondan çıktığını, görüşmeleri takip etmediğini ifade etti.

Basının, yasama, yargı, yürütme kadar önemli olduğunu anlatan Bekaroğlu, basın özgürlüğüne ilişkin eleştirilerde bulundu.

CHP'nin komisyon üyeleri olarak, toplantılarda yaptıkları eleştiri ve katkıları, aynı zamanda basın toplantısıyla da gündeme getirmeye karar verdiklerini kaydeden Bekaroğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle devletin yeniden kurulduğunu vurguladı.

Anayasada, "Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin çıkarılamayacağına" ilişkin hüküm bulunduğunu anımsatan Bekaroğlu, buna aykırı işlemler yapıldığını savundu.

Türkiye'nin "Otoriter ve totaliter, tek adam yönetimine doğru gittiğini" öne süren Bekaroğlu, "Türkiye, bunu taşıyamaz. Türkiye'nin 100 küsür yıllık demokrasi geleneği var. Bunu tatmış olan bir halk bunu taşıyamaz." diye konuştu.

Dün, Hükümet tarafından bazı sektörlerde teşviklerin açıklandığını da anımsatan Bekaroğlu, bunların "geçen yıllarda panikle yapılan düzenlemelere benzediğini." bildirdi.

"Bu düzenlemeleri niye yapıyorlar?" diye soran Bekaroğlu, şunları söyledi:

"Yaptıkları yanlışlıklar sonucu Türkiye krize girdi. Şimdi aynı yanlışa devam ediyorlar. Niye yapıyorlar? 31 Mart'taki yerel seçimler için yapıyorlar. Yerel seçimlerden hemen sonraki gün IMF anlaşması yapacaklar. Başka hiçbir kurtuluşları yok. Ancak bu anlaşmayı iki sene önce yapmalarına oranla 4-5 misli bedel ödeyeceğiz. Bunlar AKP'nin seçimi kazanması için yapılan ekonomik yanışlar. Türkiye, Arjantin'in imzaladığına benzer bir IMF anlaşmasına doğru gidiyor."

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IMF Mehmet Bekaroğlu

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