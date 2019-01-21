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CHP İzmir'den Ankara çıkarması

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2019 23:26 | Son Güncelleme

 CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir İl Yönetim Kurulu, İl başkanı Deniz Yücel'in öncülüğünde CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP İzmir'den Ankara çıkarması

İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir İl Yönetim Kurulu, İl başkanı Deniz Yücel'in öncülüğünde CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Ankara'ya giden CHP İzmir İl Yönetim Kurulu, Genel Merkezi'nde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmede 21 İl Yönetim Kurulu üyesi ve İl Gençlik Kollar Başkanı, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in sözcüleri olduğunu ve alacağı her kararın arkasında olduklarını illettiler. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Kılıçdaroğlu'na yerel seçimlerle ilgili olarak sahadaki ve örgüt içindeki çalışmalar hakkında bilgiler verdiklerini belirterek, şunları söyledi:
"İl Yönetim Kurulumuz ile birlikte Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette genel başkanımıza İzmir'de yaptığımız ve yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. İl ve İlçe örgütlerimizle tam bir uyum için de çalıştığımızı, halen devam eden saha çalışmalarımızın adaylarımızın tamamının açıklanmasının ardından daha da yoğunlaşacağını aktardık. Görüşmede il yöneticilerimizde söz aldılar. İl Yöneticilerimizin İzmir ile ilgili alınan her türlü kararda arkamda olduklarını açıklamaları beni onurlandırdı. Bu bağlamda ziyarete katılan katılamayan tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımız da hem ziyaretten, hem de il yönetimimizdeki uyumdan duyduğu memnuniyeti aktardı. Genel Başkanımız, tüm İzmirli hemşerilerimize sevgi ve saygılarını ileterek, İzmir'in CHP için çok farklı ve önemli bir yerde olduğunu, bu sebeple İzmir için çok hassas bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Bizler de İzmirli vatandaşlarımızın merakla İzmir'in adaylarını beklediğini ileterek, açıklanacak adaylar kimler olursa olsun canla başla çalışacağımızın sözünü verdik."
VEKİLLERLE YEMEK
Bu arada CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyeleri Ankara'daki bazı CHP milletvekilleriyle de bir araya geldi. Meclis çalışmaları için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan İzmir milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Murat Bakan ve Kani Beko'yu da ziyaret eden CHP İzmir yönetimi, daha sonra vekillerle birlikte yemek yedi.

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