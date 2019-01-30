CHP İzmir’in başkan adayları Anıtkabir’e gidecek

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, isteyen ilçe başkanları ve başkan adayları ile birlikte Ankara’ya giderek Anıtkabir’i ziyaret edecek.
CHP’nin 27 Ocak’ta yaptığı MYK ve PM toplantılarının ardından İzmir’de büyükşehirde Tunç Soyer olmak üzere toplam 26 ilçede belediye başkan adaylarını açıklamasının ardından ziyaretler devam ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, yarın Ankara’ya giderek Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzuruna çıkacak. Soyer’e isteyen ilçe başkanları ve başkan adayları da eşlik edecek.
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