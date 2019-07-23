HABER

CHP Kadın Kolları başkanları Nevşehir'de bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2019 12:52 | Son Güncelleme

CHP Kadın Kolları başkanları Nevşehir'de bir araya geldi

NEVŞEHİR (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, Nevşehir'de 81 ilin kadın kolları başkanlarının katılımıyla toplandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, 81 ilin kadın kolları başkanı katıldı.

"Umut her yerde" sloganı çerçevesinde düzenlenen toplantıda konuşan Köse, yürütecekleri çalışmaları görüşmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Köse, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenin herkese önemli mesajlar verdiğini belirterek, "Seçmen, gerçek iradesini ortaya koydu. Milletin yarısı muktedire biat etmedi. Gençliğin gelecek endişesi, ülkeyi terk etme sorunu büyük ölçüde sona erdi." dedi.

Köse'nin konuşmasının ardından toplantıya basına kapalı devam edildi.

PARTNERMerve Özbey'den evlilik açıklamasıMerve Özbey'den evlilik açıklaması
Porto Riko’da yüz binler valinin istifasını istiyorPorto Riko’da yüz binler valinin istifasını istiyor
Erbil Başkonsolosu Karaçay, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Başkanı'yla görüştüErbil Başkonsolosu Karaçay, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Başkanı'yla görüştü
Anahtar Kelimeler:
CHP Kadın Kolları başkanları Nevşehir'de bir araya geldi

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Diğer Haberler
31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Aksaray’ın Demirci beldesinde kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti (Süleyman Arif Emre kimdir?)

Eski Bakan hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Soylu'dan Ege Denizi'nde gece seyri

Bakan Soylu'dan gece seyri! Telsizle seslendi

Bahçeli: Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur

'Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.