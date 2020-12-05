CHP, kadına karşı şiddetle mücadele için çağrı merkezi kuruyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 86. yıldönümü nedeniyle kadın milletvekilleri ve kadın kolları başkanları ile video konferans görüşmesi yaptı.

"Bu ülkede yaşayan kadınlardan iki şey bekliyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben sizin haklarınızı savunuyorum. Ama siz de kendi hakkınızı savunun. Siyasi partiler yasasında cinsiyet kotası istiyorum diyeceksiniz. Bunu kabul etmeyen siyasi partilere asla oy vermeyeceğim diye sokaklara çıkacaksınız. Bölünmeyecek beraber olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "CHP'li kadınların yapacağı bir şey daha var. 306 kadın örgütüne de bunu söyledim. Cinsiyet kotasının Siyasi Partiler Yasası'na girmesi lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP tüzüğünde yüzde 33 cinsiyet kotası olduğunu ve bunun organ seçimlerinde de uygulandığını aktardı.

Toplantıda aynı zamanda 'YaşamHak' projesi tanıtıldı.

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, YaşamHak projesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele edeceklerini belirtti.