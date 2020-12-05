CHP, kadına karşı şiddetle mücadele için çağrı merkezi kuruyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 86. yıldönümü nedeniyle kadın milletvekilleri ve kadın kolları başkanları ile video konferans görüşmesi yaptı.
"Bu ülkede yaşayan kadınlardan iki şey bekliyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben sizin haklarınızı savunuyorum. Ama siz de kendi hakkınızı savunun. Siyasi partiler yasasında cinsiyet kotası istiyorum diyeceksiniz. Bunu kabul etmeyen siyasi partilere asla oy vermeyeceğim diye sokaklara çıkacaksınız. Bölünmeyecek beraber olacaksınız" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, "CHP'li kadınların yapacağı bir şey daha var. 306 kadın örgütüne de bunu söyledim. Cinsiyet kotasının Siyasi Partiler Yasası'na girmesi lazım" dedi.
Kılıçdaroğlu, CHP tüzüğünde yüzde 33 cinsiyet kotası olduğunu ve bunun organ seçimlerinde de uygulandığını aktardı.
Toplantıda aynı zamanda 'YaşamHak' projesi tanıtıldı.
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, YaşamHak projesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele edeceklerini belirtti.
Nazlıaka, YaşamHak projesi kapsamında bir çağrı merkezinin kurulacağını aktardı.
Nazlıaka, proje kapsamında gerçekleştirilecekleri ise şu şekilde sıraladı:
CHP iktidarında "hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini ve her ailenin asgari bir gelir güvencesi olacağının" altını çizen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Hiçbir aile, hiçbir kadın, gidip çöp konteynırlarından, pazar artıklarından beslenmeyecek, sosyal devletin gereğini yapacağız. Neyle? Aile Destekleri Sigortası'yla."
Aile Destekleri Sigortası'nın Uluslararası Çalışma Örgütünün kabul ettiği 9 sigorta dalından biri olduğunu açıklayan CHP lideri, "Aile destekleri sigortasının özü şu: Eğer bir aile, belli bir gelirin altında aylık geliri varsa ve gelir onun sağlıklı yaşamasına olanak vermiyorsa ya da veremiyorsa aile destekleri sigortası o aileye destek sağlıyor" dedi.