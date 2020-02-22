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CHP kongresinde delege kadına sert tepki: Otur lan

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2020 21:37 | Son Güncelleme

Uşak'ta gergin geçen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı seçimlerinde, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın danışmanı, parti üyesi delege kadının milletvekilinin ‘liste’ önerisine karşı çıkmasına sert tepki gösterip, kadına ‘otur lan’ diyerek sözlü şiddet uyguladı. Danışmanın delege kadına uyguladığı şiddet kameralara yansıdı.

CHP kongresinde delege kadına sert tepki: Otur lan

Uşak’ta divan başkanlığını CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın yaptığı 37. olağan il kongresinde, başkanlık için Ali Karaoba ve Erdoğan Atasoy yarıştı. Kongre öncesinde, seçime 'çarşaf listeyle mi, blok listeyle mi' gidileceği oylamaya sunuldu. Seçime delegelerin oy çoğunluğuyla blok listeyle gidilmesi istenirken karara tepki gösteren CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım seçime çarşaf listeyle gidilmesi gerektiğini savundu. Yalım’ın bu çıkışı salonda itirazlara ve gerginliğe neden oldu. Bazı üyeler Yalım’ın bu çıkışını antidemokratik bulup tepi gösterdi.

DANIŞMANDAN GENÇ KADINA TEPKİ: OTUR LAN YERİNE

Yalım’ın konuşmasının ardından, aday Ali Karaobanın listesinde yer alan ve parti eğitmeni olan Rezzan Çağlar, “Siz kendiniz demokrasiyi uyguluyor musunuz?” diyerek milletvekiline tepkisini dile getirdiği sırada, Yalım’ın danışmanı Mahir Yaşar'ın, "Sen vekil hakkında nasıl böyle konuşursun, otur lan yerine" diyerek Çağlar'a tepki göstermesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşar’ın, Çağlar’a sözlü şiddette bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı. Diğer partili üyelerin da dahil olduğu tartışma sonrası ortam gerginleşirken üyelerden bazıları salonu terk etti.

Öte yandan seçim, delegelerin oy çoğunluğuyla blok liste olarak yapıldı. Ali Karaoba 174 oy alırken Erdoğan Atasoy 86 oyda kaldı. 88 oy fark ile CHP'nin yeni İl Başkanı Karaoba oldu.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Cumhuriyet Halk Partisi CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım

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