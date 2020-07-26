CHP Kurultayı: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer 'İktidarın yolu ittifaktan geçiyor' dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iktidarın yolunun ittifaktan yapmaktan geçtiğini söyledi. Soyer, "CHP bu anlamda en doğrusunu yapıyor" dedi.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nı BBC Türkçe'ye değerlendiren Soyer, kurultayın son derece düzenli ve medeni koşullarda yapıldığını söyledi.

"Bu parti kurultay bile düzenleyemez diyenlere bir cevap oldu aynı zamanda" diyen Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben şahsen bu kurultaydan umut buldum. En büyük eksiği coşkusu oldu, coşkusu derken de halkın olmaması oldu ama orada da yapacak bir şey yok ne yazık ki. Sağlık Bakanlığı'ndan, Bilim Kurulu'ndan gelen bir yığın düzenleme var."

'Hiçbir siyasal parti Türkiye'de tek başına iktidar olamıyor'

Tunç Soyer, kurultayda muhaliflerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "dostlarımız" dediği "sağ partilerle ittifak" stratejisi nedeniyle eleştirmelerine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Var olmak için yüzde 51'i zaten almak mecburiyetindesiniz. Eğer yüzde 51'i hedefleyen bir ittifak çatısı kuramıyorsanız, olmanız mümkün değil. Dolayısıyla bu bir tercih değil bu bir zorunluluk yani bunu yapmak mecburiyetindesiniz.