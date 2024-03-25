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CHP'li adaya Öcalan soruşturması: Skandal sözleri çok konuşulmuştu, Cumhuriyet Başsavcılığı ifadeye çağırdı

25.03.2024 15:40
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Geçtiğimiz günlerde "Öcalan hain değildi" sözleriyle gündeme gelen CHP'li belediye başkan adayı Şükrü Erdem ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Hakkında soruşturma başlatılan Erdem Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağırıldı.

CHP'li adaya Öcalan soruşturması: Skandal sözleri çok konuşulmuştu, Cumhuriyet Başsavcılığı ifadeye çağırdı

Eski bakanlardan CHP’li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem hakkında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Ceza Kanunu’nun 215. maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı.

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Başsavcılık suçu ve suçluyu övme suçundan Şükrü Erdem’e ifade vermek üzere davet gönderdi. Şükrü Erdem de ifade vermek üzere adliyeye geldi. Partililer de adliyede toplandılar.

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NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada yayılan bir videoda Şükrü Erdem ile vatandaşlar arasında şu diyalog geçiyordu:

Erdem: Onun kayınpederi MİT Müsteşarı ya, kim biliyor bunları? Bunu devlet kendi kendine canavar yaptı. Bana bu konuda güvenin. Adam hain değil. MİT Müsteşarının damadı adam.

Dediklerim doğru, arkasında da dururum söylediklerimin. Şimdi artık PKK MKK yok.

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(Nasıl yok ya? Öldürdüler yine.)

Yukarıdan talimat geliyor, öldürülenler kim biliyor musun? Dışarıdan gelenler.

(Yalan söylüyorsun ağabey.)

BAKANLIK YAPTI! İYİ PARTİ'NİN DE ADAYIYDI

Şükrü Erdem, 2019 seçimlerinde de İYİ Parti’den Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı olmuştu. Erdem, 19. dönem Bursa milletvekili olarak parlamentoya girdi. 50. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde Haziran 1993 - Kasım 1995 yılları arasında Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. (İHA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Şükrü Erdem
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