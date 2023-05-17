CHP'li belediyenin seçim sonrası depremzedeleri çıkardığı iddiası gündem oldu! Hamza Dağ'dan açıklama geldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir edilen depremzedelerin, seçimden sonra çıkarma kararı alındığı iddiası gündem oldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimize gelen depremzedelerin toplam sayısı 100 kişi olarak planlanmış ve konaklamaları için Kumbağ Mahallemizdeki tesisler rezerve edilmiştir. Süre olarak 6 ay yani 13 Ağustos belirlenmiş ve afet nedeniyle Resmi Gazetede yayınlanan 5 milyon TL’lik doğrudan temin üst limiti ile sözleşme imzalanmıştır. Ancak ilimize gelen depremzede sayısı beklenenin birkaç katına çıkınca, bütçe tutarının tamamı bu süreden önce harcanmış olup, bir de tesislerin yaz sezonuna başlangıcı gündeme gelince bu şekilde bir planlama yapılmıştır.

'KENDİLERİNE HAFTALAR ÖNCESİNDEN BİLDİRİLDİ'

Misafirlerimizin ilimizde konakladığı süre içerisinde, kendileri en iyi şekilde ağırlanmış, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlarımızca kendilerine danışmanlık hizmeti verilmiş, sağlık hizmetleri personellerimizce her türlü sağlık hizmetinden faydalanmaları sağlanmış, ücretsiz ulaşım desteği verilmiştir. Ve bu planlama iddia edildiği gibi, birdenbire ortaya çıkmadığı gibi, kendilerine bu durum haftalar önceden bildirilmiştir. Bunun sonucunda iddia edildiği gibi, asla ve katiyetle depremzedeler kendi başlarına bırakılmayıp, isteyenlerin kendi şehirlerine dönmesi sağlanacak olup, kalmak isteyenlere de barınma konusunda yardımcı olunacaktır"

HAMZA DAĞ'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şu ifadelere yer verdi:

"Günlerdir kara bir propaganda yapılıyor ve acısı olan depremzede vatandaşlarımız siyasi tercihleri nedeniyle CHP'li troller tarafından sosyal medya üzerinden linç edilmeye çalışılıyor.

Maalesef geldiğimiz noktada sosyal medya lincinden çıkmış bir durumla karşı karşıyayız. CHP'li belediyeler insanlığa sığmayacak şekilde depremzedelere yapılan yardımları kesmeye ve barındıkları yerlerden çıkarmaya başladı.

Bu yakışıksız durumun derhal son bulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra şu da unutulmasın ki bu ülkede hiçbir vatandaşımız sahipsiz değildir. Devletimizin ilgili kurumları herhangi bir mağduriyete izin vermeyecektir."

Günlerdir kara bir propaganda yapılıyor ve acısı olan depremzede vatandaşlarımız siyasi tercihleri nedeniyle CHP'li troller tarafından sosyal medya üzerinden linç edilmeye çalışılıyor.



Maalesef geldiğimiz noktada sosyal medya lincinden çıkmış bir durumla karşı karşıyayız.… — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) May 16, 2023



