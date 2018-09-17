CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, görüştüğü hakim ve savcıların kendisine "Türk yargısının durumunu biliyorsunuz, hakim ve savcıların üçte biri sanık oldu, görevinden atıldı dolayısıyla bizim iktidarı yargılayacak gücümüz yok" dediğini söylemiş. Açıklaması gündem yaratmıştı.

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