HABER

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2018 14:28 | Son Güncelleme

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'e hakkında 'İktidarı indirin yargılayalım diyen başsavcılar var' sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, görüştüğü hakim ve savcıların kendisine "Türk yargısının durumunu biliyorsunuz, hakim ve savcıların üçte biri sanık oldu, görevinden atıldı dolayısıyla bizim iktidarı yargılayacak gücümüz yok" dediğini söylemiş. Açıklaması gündem yaratmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERAyaklarını görünce... Kuzey Kore'nin kadın askerleri...Ayaklarını görünce... Kuzey Kore'nin kadın askerleri...
Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladıYerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı
MHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktıMHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Dursun Çiçek suç duyurusu

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

MHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktı

MHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktı

AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? Faruk Çelik'ten açıklama

AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? Faruk Çelik'ten açıklama

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Binali Yıldırım'dan seferberlik çağrısı

Binali Yıldırım'dan seferberlik çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.