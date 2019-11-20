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CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 17:04 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerine cevap verdi. Özkoç, "Bizi başka gündem konularına çekerek asıl gündem konusundan uzaklaştıramazsınız. Biz halkımızı türbanı ile başörtüsü ile başı açık olan kadınları ile kucaklıyoruz" dedi.

CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile yaşadığı tartışmanın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün kendisine yönelttiği eleştirilere, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek cevap verdi.

"SİZİN TEHDİTLERİNİZDEN ZERRE KADAR KORKMUYORUZ"

Özkoç, Genel Kurul'daki tartışmanın ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın odasında grup başkanvekilleri olarak bir araya geldiklerini ve konuyu netleştirdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ancak, bugün AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, il başkanları ile yaptığı toplantıda beni kast ederek, 'Daha önce şahsıma hakaret etti, şimdi de bir kadın grup başkanvekiline hakaret etti. Bununla ilgili ceza yetmez, gereğini yapın' dedi. Ben de AK Parti Genel Başkanına buradan sesleniyorum; bizi başka gündem konularına çekerek asıl gündem konusundan uzaklaştıramazsınız. Biz halkımızı türbanı ile başörtüsü ile başı açık olan kadınları ile kucaklıyoruz. Allah'a verilecek bir can borcumuz var, onu her zaman vermeye hazırız. Ama sizin de şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz; sizin tehditlerinizden zerre kadar korkmuyoruz. Ne gerekiyorsa, ne yapmanız gerekiyorsa elinizden geleni yapın."

(DHA)

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