Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine çok sert tepki

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
İstifa ederek teşkilatlarının yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci dayanışma içinde yürüteceğiz.
Her AK Partili, son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubudur. AK Parti'de eski olmaz, görev değişimi olur.
AK Parti'nin sahibi millettir. AK Parti'de ilçe, il başkanı, milletvekili olmak demek milletin emrinde olmak demektir.
2018-19 seçimlerinin sonuçlarını adeta sandık sandık tetkik ederek gereken dersleri çıkarmamız şarttır. Önce teşhisi doğru koyacağız sonra en ideal çözümü hayata geçireceğiz. Türkiye güvenlikten ekonomiye kadar pek çok cephede beka mücadelesi verdiği dönemden geçiyor. Teröristleri öne sürüyorlar ezip geçiyoruz ekonomimize saldırıyorlar kısa sürede toparlanıp yolumuza devam ediyoruz. En büyük güç ve moral kaynağımız milletimizin desteğidir. Şayet bir yerde oyumuz düşmüşse, hele hele milletvekili ve belediye başkanı sayımız azalmışsa hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz. Ülkemize ve milletimize husumet besleyenleri şaşırtmak, bizim için en büyük şereftir.
Dışarıdan gelen tehditlerin üstesinden gelme konusunda en küçük bir tereddütümüz yoktur.
Cumhur İttifakı içindeki MHP ve diğer kardeşlerimiz bize destek verdiler. CHP ve marjinal çevreler yalanda sınır tanımıyor.
Beka mücadelemizde durum böyleyken iç siyasette bambaşka fotoğrafla karşı karşıyayız. MHP ve diğer kardeşlerimiz attığımız her adımda bize destek verdiler. CHP ve HDP ile onlarla hareket eden marjinal çevreler yalanda adeta sınır tanımıyorlar. CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin tüm milli meselelerinde sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir. İspatla diyoruz yapamıyor yalan söyleme diyoruz bundan da kendini alamıyor. Ağzını her açtığında dünyanın en büyük devletlerini kurmuş ecdadımıza hakaret etmeyi maharet sanıyor.
Bu zatın kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez ama hiç kimsenin milletimizin tarihine haksızlık etmesine rıza gösteremeyiz. Bu kişinin çocuklarımızın geleceğine de saygısı yok. Can ve mal güvenliği olmayan ülkeye yabancı sermaye gelmezmiş. Yabancılara Türkiye'ye yatırım yapmayın diyor. Kendi ülkesini küresel sermayeye kötülemenin adı ihanetin dik alasıdır. Bu zatı küresel sermaye de ciddiye almıyor. Şu an itibariyle borsamız 107 bini yakalamış vaziyette. Ekonomimize saldırılar yaşanırken kendisini hiç ortada görmedik. Teröristlere bunlar teröristtir dediğini hiç ağzından duymadık.
Bunlar dün bizim grup başkanvekili hanımefendiye parlamentoda saldırdılar. Dün de grup başkanvelimiz Özlem hanıma susturun bu kadını diyecek kadar ahlaksız edepsiz şekilde davranan bir CHP'nin yetkilileri var. Biz bu ahlaksızlara edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Tüm grubumuz bir bayan milletvekilimize grup başkanvekilimize saldıracak olan ahlaksız edepsizlere parlamento içinde gereken cezayı vermesi lazım. Ceza ise ceza. Özür diledi bıraksınlar bu işi. Bunlar kuru özürle geçiştirilecek işler değil.''
Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsizce davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz.
TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, tansiyonun yükseldiği sıralarda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Lütfen bu hanımefendiye haddini bildirin" diye bağırmıştı.