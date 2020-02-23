CHP'li eski vekil Develi'den flaş iddia: Kongrede aday çıkması engellendi

CHP 24. Dönem Adana Milletvekili Turgay Develi, Ankara, İstanbul, İzmir’den sonra Adana’da da mahalle delegelerinden başlayarak ilçe, il ve kurultay delegelerinin ’tek elden’ yazılıp iradenin tekleştirilmesi ile partinin çoğulcu demokratik yapısına ağır bir darbe vurulduğunu ifade ederek, "CHP’de siyasetin, el sıkışmanın, demokrasinin, parti içi hukuk ve yarışmanın ortadan kaldırılışına ve katı karanlık bir nobranlığın partinin üzerine çökerek adım adım onu teslim alışını izliyoruz. Akıl almaz orantısızlıkta iki güç parti tabanını çaresiz ve umutsuz kılıyor” dedi.

'KÖTÜLÜĞÜ KONTROL EDECEK'



Parti içi demokratik düzeni yerle bir edecek iradeye dönüşen bu gücün her siyasetçiyi zehirleme kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Develi, şöyle devam etti:

"Korktuğum ve endişelerimi anlatarak uyarmaya çalıştığım şey, bu gücü kimin kullanıp kullanmayacağı ile ilgili değil, bu gücü kim kullanırsa kullansın kötülüğün merkezine yerleşeceği ve kötülüğü kontrol edeceğidir. Bundan sonra Genel Merkez’de

oturan kim olursa olsun asla bu gücü üyeye geri devretmeyecektir. Şimdikiler bir şekilde gitse, değişse, kendi içlerinde nöbet değişimi yapsalar da Genel Merkez’in ruhunu ele geçiren nobranlık artık asla oluşturdukları bu içtihattan geri adım atmayacaktır.”