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CHP'li Nazlıaka'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2020 13:09 | Son Güncelleme

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, ''Bugün neredeyse her gün bir kadının öldürüldüğü, tacize, tecavüze ya da farklı şiddet türlerine maruz kaldığı ülkemizde İstanbul Sözleşmesi, bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

CHP'li Nazlıaka'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi üzerinden kadınlara yönelik sistematik saldırılar başlatıldığını söyledi. Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'ni savunmanın ve uygulanmasını talep etmenin kadınlar kadar erkeklerin de içinde yer alması gereken bir adalet ve insan hakkı mücadelesi olduğunu ifade ederek, "İstanbul Sözleşmesi'nin öngördüğü haklar, en temel insan haklarıdır ve insan hakları asla tartışmaya açılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, ülkemizde tüm kadınlar haklarını tek tek öğrenip savunana kadar sokak sokak gezeceğiz, anlatacağız, dertleşeceğiz. Haklarımızdan asla geri adım atmayacağız. Kadınların ölmeyeceği, öldürülmeyeceği, hayatın her alanında daha fazla yer alacağı bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Bugün neredeyse her gün bir kadının öldürüldüğü, tacize, tecavüze ya da farklı şiddet türlerine maruz kaldığı ülkemizde İstanbul Sözleşmesi, bizim kırmızı çizgimizdir" diye konuştu.

(DHA)

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