HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP'li Özgür Karabat'a şantaj soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

CHP'li Özgür Karabat'a şantaj soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

26.12.2020 18:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
CHP'li Özgür Karabat'a şantaj soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a şantaj yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, CHP İstanbul Milletvekili Karabat'ın suç duyurusu üzerine "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "şantaj" suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüpheliler A.D.E, C.A, A.A ve E.B'yi atılı suçlardan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

ŞANTAJ İÇERİKLİ MESAJLAR YOLLANDI

Nöbetçi hakimliğin kararında, şüpheli A.A'nın ilgili dijital materyalleri A.D.E'den teslim aldığı, şüpheli E.B'nin, şikayetçi milletvekili üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla konuyu haberleştirmenin altyapısını hazırladığı konusunda çeşitli delillerin olduğu, E.B'nin şikayetçiye şantaj içerikli mesajlar yolladığı, şikayetçi ile A.D.E'nin yakınlaşmasına dair fotoğrafları gönderdiği belirtildi.

Şüphelilerin suç konusu fiillerden haberdar oldukları, para talep etme işleminin de şüpheliler tarafından bilindiği, şüpheli C.A'nın da Kıbrıs'ta olduğu ve alınan arama kararı doğrultusunda yakalandığı ifade edilen kararda, C.A'nın şüpheli A.A'ya yazdığı mesajda, kendisini tatile göndereceğini, kimsenin onu bulamayacağını söylediği, dolasıyla şüphelilerin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin olduğu vurgulandı.

CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Soylu'nun talimatıyla çete yakalandıCHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ CHP'NİN ESKİ İLÇE BAKANI ÇIKTI

Kararda, mevcut delil durumu itibarıyla tutuklama koruma tedbirinin şartlarının oluştuğu, adli kontrol tedbirlerinin soruşturmanın geldiği aşamada yetersiz kalıp amaca hizmet etmeyeceği kanaatine varıldığı belirtilerek, tüm şüphelilerin üzerlerine atılı suçtan tutuklanmasına hükmedildiği kaydedildi.

Bu arada, şüpheli E.B'nin, eski CHP Çekmeköy ilçe başkanı olduğu öğrenildi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklamasıKılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması
Astsubay olmak isteyenler dikkat!Astsubay olmak isteyenler dikkat!

En Çok Okunan Haberler

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Diğer Haberler

Elektrik kesintisi listesi 27 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

27 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Mahalleli ayağa kalkmıştı! Atatürk'e hakarete gözaltı

Mahalleli ayağa kalkmıştı! Atatürk'e hakarete gözaltı

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklamalar: Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz

Prof. Dr. Uğur Şahin'den canlı yayında flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Son dakika! Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Tutukluluğuna yapılan itiraza ret

İstanbul’da mezar karaborsası! 2 milyon TL'den satışa çıkaran da var

İstanbul’da mezar karaborsası! 2 milyon TL'den satışa çıkaran da var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.