CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

Türkçe ezan tartışmasının ardından Öztürk Yılmaz bugün açıklamalarda bulundu. Yılmaz, CHP yönetimince hakkında açılan soruşturma için "Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur kınıyorum. Bu CHP'de farklı bir yerde olduğumuzun göstergesidir." dedi.

Yılmaz ayrıca, 'İstifa etmiyorum ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni buradan rezil ol kepaze ol.' ifadelerini kullandı. Öztürk'ün açıklamasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan yanıt geldi. Kaya, "CHP ezanın Arapça okunmasına karşı olmadı olmayacak. Durduk yere söylenmiş söz değildir, arkasında kim varsa ortaya çıkacaktır" açıklaması yaptı.

Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur kınıyorum. Bu CHP'de farklı bir yerde olduğumuzun göstergesidir. Eğer kendi partisinde kendi milletvekillerine karşı sansür uyguluyorlarsa bu CHP'nin politikası olamaz. Koca CHP'de sanki Cumhurbaşkanı adayı yokmuş gibi dışarıdan devşirme adaylar için kulisler yapanlar CHP'nin politikalarını ihlal etmişlerdir. Siz birisine diktatör diyorsanız siz kendi partinizin içerisinde onun bir karbon kopyası olursanız bu CHP'nin politikasına aykırıdır. Bütün seçimleri kaybedip hala koltuğunu terk etmeyen anlayış CHP politikası olamaz.