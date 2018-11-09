CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

Türkçe ezan tartışmasının ardından Öztürk Yılmaz bugün açıklamalarda bulundu. Yılmaz, CHP yönetimince hakkında açılan soruşturma için "Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur kınıyorum. Bu CHP'de farklı bir yerde olduğumuzun göstergesidir." dedi.
Yılmaz ayrıca, 'İstifa etmiyorum ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni buradan rezil ol kepaze ol.' ifadelerini kullandı. Öztürk'ün açıklamasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan yanıt geldi. Kaya, "CHP ezanın Arapça okunmasına karşı olmadı olmayacak. Durduk yere söylenmiş söz değildir, arkasında kim varsa ortaya çıkacaktır" açıklaması yaptı.
Yılmaz'ın açıklaması şöyle:
Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur kınıyorum. Bu CHP'de farklı bir yerde olduğumuzun göstergesidir. Eğer kendi partisinde kendi milletvekillerine karşı sansür uyguluyorlarsa bu CHP'nin politikası olamaz. Koca CHP'de sanki Cumhurbaşkanı adayı yokmuş gibi dışarıdan devşirme adaylar için kulisler yapanlar CHP'nin politikalarını ihlal etmişlerdir. Siz birisine diktatör diyorsanız siz kendi partinizin içerisinde onun bir karbon kopyası olursanız bu CHP'nin politikasına aykırıdır. Bütün seçimleri kaybedip hala koltuğunu terk etmeyen anlayış CHP politikası olamaz.
Sen istiyorsun ki Öztürk Yılmaz partiden defolup gitsin istiyorsun çünkü sen beni rakip olarak görüyorsun. Partiyi zorlama hala yerel seçimlerde de yanlış yoldasın. Arkamda duramadın trollere teslim ettin. İstiyorsun ki çekip gideyim. Sen yönetemiyorsun ben de bir hazırlık içindeyim biliyorsun. Genel başkanlık olarak bir hazırlığımın olduğunu biliyorsun. Sen beni rakip olarak görüyorsun.
Parti içindeki yükselişimden rahatsızsın. Tarih seni yargılayacak. Siz aşağılık bir işe imza attınız. İstifa etmiyorum ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni buradan rezil ol kepaze ol.
Kaynak: DHA
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