CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki! 2013 yılındaki sözlerini hatırlattı

İdlib şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okumasından ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

HEPİMİZİN YÜREĞİ KANIYOR

Bu grup toplantısı, benim için de zor olan bir grup toplantısıdır. Meseleyi nasıl anlatacaksınız, neler söyleyeceksiniz? Hepinizin yüreği kanıyor ve hepimiz ciddi bir gelecek endişesi taşıyoruz.

TÜRKİYE SIRADAN BİR COĞRAFYA DEĞİL

Ülkeyi yönetenler, egemen güçlerin bu topraklardan nasıl kovulduğunu biliyorlar mı? Defalarca uyardık, egemen güçlerin taşeronu olmayın, maşası olmayın dedik. Yönetilemeyen savrulan bir Türkiye. Defalarca söyledik, önerdik, uyardık. Türkiye sıradan bir coğrafyada değil, stratejik bir bölgededir dedik. Dilimizde tüy bitti. Yanlış yapıyorsunuz dedik.

HİÇBİR ZAMAN SURİYE’DEKİ REJİMİ SAVUNMADIK

Komşumuz bir ülkenin rejimini değiştirmek için özel bir çaba harcıyorsunuz, sana ne be kardeşim. Biz hiçbir zaman demokrasiden ödün veren bir ülkeyi savunmadık, bundan sonra da savunmayacağız. Hiçbir zaman Suriye’deki rejimi savunmadık, savunmuyoruz da. İstiyoruz ki bütün komşularımızla barış içerisinde yaşayalım, arzumuz budur bizim.