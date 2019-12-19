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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması!

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 10:45 | Son Güncelleme

Kanal İstanbul tartışmalarıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İhanetin katmerlisi yapılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’da düzenlenen Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi’nin açılışında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Ayafosya’yı Sultanahmet’i düşünün. Baktığınız zaman arkasında yüksek beton blokları. Kent estetiği kavramının ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz.

Her kentin meydanları var. Yüzbinlerce insan nerede toplanacak, nerede eğlenecek, nerede miting yapacak? Yüz milyonlar enerjisini nerede boşaltacak? Meydanlarda. Meydanları yasakladığınızda turist neden gelsin?

Sadece ülkelerin değil metropollerin de yarıştığı bir 21. yüzyıldayız. Elbette bu yarışma içinde kentlerin kimliği önemlidir. Kentin kirliliklerden arınması lazım. Kente gelen kişi kentin kimliğini bilmeli.

Çarpık kentleşme varsa kent kimliğini kaybeder. En tipik örneği İstanbul’dur. Bir siyasal anlayış sonradan dönüp bir iç hesaplaşmayla ‘Biz ihanet etti, etmeye devam ediyoruz’ diyorsa oturup hepimizin düşünmesi lazım.

Sadece İstanbul’a ihanet midir bu? Yoksa bu Türkiye’nin tarihine de bir ihanet midir? Bunu böyle anlamak gerekiyor.

Tabela kirliliğinin yaşandığı bir kentle tabela kirliliğinin olmadığı bir metropol düşünün. Başına her an bir tabela düşebilir.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul

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