CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Kasım'da Edirne cezevinde rahatsızlandığı ortaya çıkan ve bir hafta sonra hastaneye sevk edilen HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Seversiniz sevmezsiniz. Haksız ve hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni 'Seni Başkan yaptırmayacağız' demesi. İnsan haklarını, demokrasiyi, adaleti savunduk; hepimiz için savunduk. Onlar ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Demirtaş, beraat ediyor, başka bir davadan hemen mahkum ediyorlar. Neden? Hapiste kalsın diye. Sonra da çıkıp bu ülkede hukuk, adelet var diyorlar. Onu benim külahıma anlat. Kendisine geçmiş olsun dileklerini buradan iletiyoruz."

