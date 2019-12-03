HABER

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması!

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2019 14:43 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinde rahatsızlanan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Kasım'da Edirne cezevinde rahatsızlandığı ortaya çıkan ve bir hafta sonra hastaneye sevk edilen HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Seversiniz sevmezsiniz. Haksız ve hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni 'Seni Başkan yaptırmayacağız' demesi. İnsan haklarını, demokrasiyi, adaleti savunduk; hepimiz için savunduk. Onlar ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Demirtaş, beraat ediyor, başka bir davadan hemen mahkum ediyorlar. Neden? Hapiste kalsın diye. Sonra da çıkıp bu ülkede hukuk, adelet var diyorlar. Onu benim külahıma anlat. Kendisine geçmiş olsun dileklerini buradan iletiyoruz."

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Komisyon Başkanı Çelik: Aksaray olayı hayırlı bir sonuca vesile olduKomisyon Başkanı Çelik: Aksaray olayı hayırlı bir sonuca vesile oldu
Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklamaDemirtaş'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Anahtar Kelimeler:
CHP Selahattin Demirtaş Kemal Kılıçdaroğlu HDP

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Diğer Haberler
HDP'den Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Termik santrallere 'filtre' düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmesi!

Erdoğan veto etmişti! Flaş gelişme

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partisinde kimler olacak? Canlı yayında isim isim açıkladı

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması

Metropoll'ün anketine göre Türkiye'de en çok beğenilen siyasetçiler

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Adil Öksüz sorusuna yanıt!

AK Parti'den Adil Öksüz sorusuna yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.