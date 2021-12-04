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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Değişim rüzgarları esiyor, buna karşı durmak mümkün değil

04.12.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim talebiyle Mersin'de yaptığı mitingde Türkiye'de değişim rüzgarları estiğini ve buna karşı durmanın mümkün olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu kadınlara ve gençlere vaatlerde bulundu, dış politikada değişiklik sinyali verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Değişim rüzgarları esiyor, buna karşı durmak mümkün değil

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim talebiyle Mersin'de yaptığı mitingde Türkiye'de değişim rüzgarları estiğini ve buna karşı durmanın mümkün olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verisini eleştirdi ve Enflasyon Araştırma Grubu'nun açıkladığı enflasyon oranıyla arasındaki farka dikkat çekti.

Gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğunu fakat çok sayıda işçinin resmi enflasyon oranında zam alacağını vurgulayan CHP lideri, işçilerin haklarını savunmanın herkesin görevi olduğunu ekledi.

"Sarayın emrine girenler devletin memurları değil. Saray'ın kurallarını uyguluyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Bütün dünya vesayetin ne olduğunu gördü. Türkiye'yi Saray vesayetinden dostlarımızla birlikte kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık için çok uygun bir coğrafyaya sahip olmasına rağmen iki Trakya büyüklüğünde alanın, zarar edecekleri için çiftçiler tarafından ekilmediğini, iktidara geldiklerinde çiftçi ve esnafın borçlarının faizlerini sileceklerini ve Esnaf Bakanlığı kuracaklarını söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet etmekten kurtaracağız. Yoksulluğu bitireceğiz."

Kılıçdaroğlu, KPSS'de yüksek puan alan gençlerin sözlü sınavda torpil bulamadıkları için elendiğini söyledi ve bunu değiştirme sözü verdi.

Üniversite öğrencilerinin yurt sorununun 20 yıldır çözülemediğini de belirten CHP lideri, bunu bir yıl içinde değiştirme sözü verdi.

'Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkacak'

Kılıçdaroğlu Türkiye'de kadına yönelik şiddetin arttığını söylerken "Kadına şiddet vakalarında iyi hal indirimini kaldıracak. İstanbul Sözleşmesi'ne bir haftada geri döneceğiz" dedi ve ekledi:

"Yatırımların büyük bir kısmı batıya gidiyor, Anadolu'nun içi boşaldı.

"Bizim Merkez Türkiye projemiz vardı, onu büyütüyoruz.

"Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar bu güzel hilali bütün Akdeniz'in en güçlü ekonomik bölgesi haline getireceğiz."

Dış politikada değişiklik sinyali

Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenlere "Dönem kavga dönemi değil, birleşme dönemi. Beraber olmak zorundayız" diye seslenen Kılıçdaroğlu, dış politikada da değişiklik sinyali verdi:

"İktidar olunca İsrail, Mısır, Suriye ve Libya ile barışacağız. Kimseyle kavga etmeyeceğiz.

"O zaman göreceksiniz, Mersin'deki tırlar ve Ro-Ro'lar Orta Doğu ve Afrika'ya nasıl gidiyor.

"Türk Lirası yerlerde sürünen bir para oldu. TL bu ülkenin şerefidir, lirayı hak ettiği yere getirmek boynumuzun borcudur.

"Değişim rüzgarları esiyor artık Türkiye'de, buna karşı durmak değildir. Hangi duvarı örerlerse örsünler, halk varsa her şey bitmiştir.

"Ey saray duy, geliyor gelmekte olan."

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