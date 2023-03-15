HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Hatay’da depremzedelerden tepki

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Hatay’da depremzedelerden tepki

15.03.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Kırıkhan ilçesinde depremzede vatandaşlardan tepki geldi. Depremzedeler, “Kemal Bey gelmiş, konuşacak çadırı yok. Yağmurda sığındığımız çadırı elimizden almaya çalışıyorlar. Çadırlara uğramadılar, halk yağmurun altında kaldı. İhtiyaçlarımızı sormadılar” diyerek Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Hatay’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu’na, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. CHP liderinin uğradığı yerlerden biri de Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir çadır kent oldu. Burada yemekhane olarak kullanılan çadıra giren Kılıçdaroğlu, bir grup depremzede ile görüşürken, çok sayıda vatandaş da dışarıda yağmurun altında onu bekledi. Ana muhalefet partisi lideri içeridekilerle yaptığı yaklaşık 20 dakikalık görüşmenin ardından çadır kentten ayrıldı. Dışarıda, yağmurun altında bekleyen depremzedeler ise Kılıçdaroğlu’nun çadırlara uğramadığını ve ihtiyaçlarını sormadığını söyleyerek ona tepki gösterdi. Bir vatandaş da, Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapması için yemekhane olarak kullanılan çadırın ellerinden alınmaya çalışıldığını öne sürdü.
Öte yandan vatandaşlar, yaklaşık bir aydır şebeke suyunun verilmediğini, bu sebeple duş, çamaşır yıkama gibi imkanlardan faydalanamadıklarını söyleyerek, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü (Hatsu) ve CHP’li Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

AW848013_02

"KEMAL BEY GELMİŞ KONUŞUYOR AMA..."

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapması için depremzedelerin yağmurda sığındığı çadırın alınmak istendiğini söyleyen Sude Çalışkan isimli depremzede, “Bir aydır suyumuz yok. Karataş Mahallesi, Kırıkhan Çarşı olsun, bir gün sadece akşamları olmak üzere su veriyorlar. Haftanın 2 günü 3 günü suyumuz yok, çamaşırlar yığılmış. Hatsu, Büyükşehir Belediyesi, CHP başka da sorumlusu yok. Eşim kanser hastası, bir ay önce nakil oldu, şu an çadırda kalıyor. Kemal Bey, gelmiş içeride konuşuyor ama buradaki insanlar hiç umurunda değil. 3-5 kişiyi sabahtan beri etraflarına topladılar, sırf konuşma yapsınlar diye. İçeriye geçtiler, buradaki insanlar ne diyecek, ne isteyecek hiç umurlarında değil. Sabahtan beri buradayız. Yaklaşmamızı istemediler ama kendilerine konuşacak kişileri buldular ve içeri geçirdiler. Şu an buraya Kemal Bey gelmiş, ne konuşacak bir çadırı var, ne bir kürsüsü var, hiçbir şeyi yok. Bizim burada sığındığımız küçücük çadırı elimizden almaya çalıştılar, biz de vermedik. Bu yağmurda sığındığımız küçük bir çadır var, sabahtan beri onu elimizden almaya çalışıyorlar” dedi.

"HALK YAĞMURUN ALTINDA KALDI"

Çadır kentte yaşayan bir başka depremzede olan Müzeyyen Koçak ise, “Mutfakta ne konuşulacaktı yani, çadırlara gelip de tek tek başsağlığı dileyerek ihtiyaçlarını sorsalardı. Bir mutfağa kilitlediler herkesi, kimi sığdı kimi sığmadı, vatandaş yağmurda dinledi. Çadırlara uğramadılar. Yağmur yağıyor diye mutfağa girdiler. Halk da yağmurun altında kaldı, ihtiyaç falan hiçbir şey sorulmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı ilk defa gördük. Daha önce gelmedi” diyerek Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akşener'den HÜDA PAR ve YRP yorumu!Akşener'den HÜDA PAR ve YRP yorumu!
Kılıçdaroğlu '3 ülke de bunu bilsin' diyerek duyurduKılıçdaroğlu '3 ülke de bunu bilsin' diyerek duyurdu
Ortalığı karıştıran 'anket' iddiası! Aradaki fark gündem olmuştuOrtalığı karıştıran 'anket' iddiası! Aradaki fark gündem olmuştu
Anahtar Kelimeler:
Hatay Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Petrolde ‘iflas’ alarmı akaryakıtta tabelayı değiştirdi

Petrolde ‘iflas’ alarmı akaryakıtta tabelayı değiştirdi

Kalfa ve yardımcısının şeytani planı! Eczanedeki herkeste tespit edildi, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kalfa ve yardımcısının şeytani planı! Eczanedeki herkeste tespit edildi, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Ortalık alev aldı

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Ortalık alev aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 74 milyar lira hesaplara yatırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 74 milyar lira hesaplara yatırıldı

Hastalar tahliye edildi, caddeler su altında kaldı

Hastalar tahliye edildi, caddeler su altında kaldı

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.