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CHP lideri Özel'den Bakan Güler'e 'Tuzla Piyade Okulu' tepkisi: "Ya aklını başına alacak ya da biz aklını başına getireceğiz"

19.12.2023 11:16 | Son Güncelleme:
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Tuzla Piyade Okulu'nda bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetmesi nedeniyle yaşananlar bir anda gündem yarattı. Teğmenler arasında çıkan arbede ihraçlarla sonuçlanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çok sert bir açıklama geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e tepki gösteren Özel, "Yaşar Güler ya aklını başına alacak ya da biz aklını başına getireceğiz" dedi.

CHP lideri Özel'den Bakan Güler'e 'Tuzla Piyade Okulu' tepkisi: "Ya aklını başına alacak ya da biz aklını başına getireceğiz"

Tuzla Piyade Okulu'ndaki 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafını takmayı reddettiği, diğer teğmenlerin tepkisi üzerine arbede yaşandığı iddiaları gündem oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, söz konusu olayı doğrularken olaya karışan teğmenlerin görevden uzaklaştırdığını söyledi.

BAKAN GÜLER: "HEPSİ GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Bakan Güler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Tuzla Piyade Okulu'ndaki olay 10 Kasım'da meydana gelen bir hadise. Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve 'toplu iğnem yok onun için takamadım' gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor. Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Bu aşamada olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınmalı ve adli sürecin sonuçlanması beklenmelidir"

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ÖZGÜR ÖZEL'DEN GÜLER'E SERT TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan CHP lideri Özel, Bakan Güler'e tepki göstererek "Ne fotoğrafı? Niye söylemiyorsun, ‘Atatürk fotoğrafını’ diye de sadece ‘fotoğrafı’ diyorsun. ‘Toplu iğne olmadığı için takmayan’ savunmasını yapmak, avukatlığını yapmak size mi düştü? Yapmış olduğu görevlerden, üstlendiği görevden, kendisine bağlı kuvvetlerden dolayı saygı duyduğumuz birisinin bunu yapmasına tahammülümüz yoktur. Ya aklını başına alacak ya biz onun aklını başına getireceğiz” dedi.

Özel'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

"Diyor ki ‘Yakalarına takmaları gereken fotoğrafı.’ Ne fotoğrafı? Niye söylemiyorsun, ‘Atatürk fotoğrafını’ diye de sadece ‘fotoğrafı’ diyorsun. ‘Toplu iğne olmadığı için takmayan’ savunmasını yapmak, avukatlığını yapmak size mi düştü?

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Onlara itiraz eden 4 teğmen, Atatürk’ün ocağında, Atatürk’ün resmini yakasını takmayan tarikatçılara itiraz ediyor. Öyle toplu iğnenin yokluğundan olsa onu herkes bilir ve o ihtiyaç hemen giderilir. Onların ne niyette oldukları, niye takmadıkları ve esas olarak neyi amaçladıklarını elbette biliyorlar.

İşin daha pis kokan tarafı da ne biliyor musunuz? Bu açıklamadan 4-5 gün önce Yeni Şafak Gazetesi, ‘teğmenler cuntas’ diye haber yaparak, yakalarına Atatürk resmi takmayanları değil de onlara tepki gösterenleri ‘cunta’ diye yaftalayarak, FETÖ taktiklerine başvurmuş ve bugün ortaya çıkacak olan bu haberlerin psikolojik altyapısını hazırlamıştı.

Tam da sorun burada işte. Siz bu tarikat ve cemaatlere Atatürk’ün ordusunu açarsanız, onların orada yerleşmesine, onların orada yapılanmasına izin verirseniz, günü geldiğinde bunlar, Atatürk’ün resmini takmayacak hadsizliği gösterirler.

"SİZ 15 TEMMUZ'DAN HİÇ Mİ DERS ALMADINIZ?"

Siz ,15 Temmuz’dan hiç mi ders almadınız? 15 Temmuz’da Atatürk’ün resmini savunanlar değil Atatürk’ün resmini takmak istemeyenler, Atatürk’e husumet duyanlar, Atatürk’ten nefret edenler darbeye kalkıştı.

Sonra ne oldu? Hepimiz apar topar Atatürk fotoğraflarına sarıldınız. İktidar partisi bile hiç asmadığı resmi balkonlarından sallandırmaya başladı.

Şimdi Atatürk fotoğrafından rahatsızlık duyanlara yine yüz vermeye, yine onları bir şekilde şımartmaya, yine onları pohpohlamaya başladınız. Buna izin vermeyeceğiz. Bu meseleyi çok yakından takip ediyorum.

"YA AKLINI BAŞINA ALACAK, YA DA BİZ ONUN AKLINI BAŞINA GETİRECEĞİZ"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yapmış olduğu görevlerden, üstlendiği görevden, kendisine bağlı olduğu kuvvetlerden dolayı saygı duyduğumuz birisinin bunu yapmasına tahammülümüz yoktur. Ya aklını başına alacak, ya da biz onun aklını başına getireceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Yaşar Güler tuzla piyade okulu
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