HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP lideri Özgür Özel'den Sarıyer'den bağımsız aday olan Şükrü Genç'e çekil çağrısı! 'Kusura bakma affedemeyiz"

CHP lideri Özgür Özel'den Sarıyer'den bağımsız aday olan Şükrü Genç'e çekil çağrısı! 'Kusura bakma affedemeyiz"

27.03.2024 21:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer Belediye Başkanı ve bağımsız Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç'e 'adaylıktan çekil' çağrısı yaptı. Özel, "Oktay Aksu kazanıyor. Eğer, gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın, çekilirsin. Pazartesi günü gelirim, rozetimi kendim takarım. Yok, şimdi çekilmeden, pazarı getirdin, bize korkulu rüyayı gördürttün, Pazar günü seçimi kazandık, ondan sonra döneyim. Kusura bakma, affedemeyiz" dedi.

CHP lideri Özgür Özel'den Sarıyer'den bağımsız aday olan Şükrü Genç'e çekil çağrısı! 'Kusura bakma affedemeyiz"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer'de düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Özel, “Şimdi bütün Türkiye, televizyonlar, gazeteler emeklileri konuşuyor. Önce 'dertleri yok' dedi, sonra 'çalışma yapıyoruz' dedi. Sonra 'promosyon' dedi, dün de dedi ki, 'Emekliye enflasyon yüksekken ne versem kör kuyuya gidiyor' dedi. Ey Tayyip Erdoğan, sen bakanlarına ikişer üçer maaş verirken, adamlarına beşer maaş verirken, yandaş müteahhitlerine bol keseden dağıtırken, milletvekili maaşına zam yaparken, kendi maaşına zam yaparken kör kuyuya gitmiyor da, emekliye verince mi kör kuyuya gidiyor? Böyle hesabın yere batsın" dedi.

ISTANBUL-OZELDEN-SUKRU-GENCE-CEKIL-CAG_32271 (3)

ŞÜKRÜ GENÇ'E 'ÇEKİL ÇAĞRISI'

Özel, “Şimdi bir kişinin ne kadar partili olduğuna göreve geldiği gün değil, görevden gittiği gün, aday yapıldığı gün değil, yapılmadığı gün bakacaksın. Şimdi bazıları diyor ki, ben yıllarca bu partinin adayı oldum, çok iyi. Hadi o zaman gençleşme, değişim zamanı, hadi bakalım sen tecrübeni başka tarafa akıt, gel burada yeni bir heyecanı başlatalım. 'Olmaz, ben partinin adayıysam partideyim, yoksa karşıdayım', 'Ben rozeti çıkarırım çekmeceye atarım' bir de diyormuş ki 'Ben de partiliyim, sonra partiye geri gelirim' bakın partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Ben anlatacağım şimdi. Bakın partinin adı belli, Cumhuriyet Halk Partisi, bayrağı belli, amblemi belli. Kurucusu belli, kim kurucusu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk, mevcut genel başkanı belli, söylüyorum; partinin adayı da belli, Oktay Aksu. Bu partinin nasıl kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise, amblemi 6 ok ise, genel başkanı Özgür Özel ise, bu partinin Sarıyer adayı da Oktay Aksu'dur nokta. Efendim, 'Ben aday olayım, seçilirsem geri geleyim. 'Bak şu anda CHP'nin adayının karşısında adaylaştığınız için, AK Parti'nin gelme tehlikesi var. Sen hem partiye, Sarıyer gibi bir yere AK Partili birini getirmeye bu riske alet olacaksın, hem günü gelince partiye döneceğim diyeceksin, yok öyle yağma" ifadelerini kullandı.

ISTANBUL-OZELDEN-SUKRU-GENCE-CEKIL-CAG_32271 (2)

“AÇIKLAMANI YAPAR ÇEKİLİRSİN ROZETİMİ KENDİM TAKARIM"

Genç'e çağrıda bulunan Özel, “ Buradan son çağrımdır. Partinin genel başkanı olarak. Geçmişte aradım, yapma başkanım dedim, yapma büyüğümüzsün dedim, gel genel merkezde beraber çalışalım dedim. Şimdi iş geldi son 4 güne. Kapıda AK Parti tehlikesi, kazanma ihtimali sıfır. Oktay Aksu kazanıyor, AK Parti tehdit ediyor. Eğer, gerçekten bu partiye gönül verdiysen, bugün yarın açıklamanı yaparsın, çekilirsin. Pazartesi günü gelirim, rozetimi kendim takarım. Yok, şimdi çekilmedin, pazara getirdin, bize korkulu rüyayı gördürttün, Pazar günü seçimi kazandık, ondan sonra döneyim. Kusura bakma, affedemeyiz" şeklinde konuştu. (DHA)

ISTANBUL-OZELDEN-SUKRU-GENCE-CEKIL-CAG_32271 (1)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih'te çarşaflı kadını darbeden şüpheli tutuklandıFatih'te çarşaflı kadını darbeden şüpheli tutuklandı
Türkiye'nin 3’üncü büyük siyasi partisi oldukTürkiye'nin 3’üncü büyük siyasi partisi olduk
Yerel seçimlere az bir süre kala dikkat çeken karar! İstanbul'da o ilçede CHP adayı lehine çekildilerYerel seçimlere az bir süre kala dikkat çeken karar! İstanbul'da o ilçede CHP adayı lehine çekildiler
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Şükrü Genç
En Çok Okunan Haberler
Ödemeler yarın hesaplarda!

Ödemeler yarın hesaplarda!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu!

Yerel seçimlere az bir süre kala dikkat çeken karar! İstanbul'da o ilçede CHP adayı lehine çekildiler

Yerel seçimlere az bir süre kala dikkat çeken karar! İstanbul'da o ilçede CHP adayı lehine çekildiler

Türkiye'nin konuştuğu Bodrum'daki Gamze Sakallıoğlu cinayetinde anne ve baba hakkında karar

Türkiye'nin konuştuğu Bodrum'daki Gamze Sakallıoğlu cinayetinde anne ve baba hakkında karar

Kayseri'de polis 10 milyon yıllık fosil ele geçirdi

Kayseri'de polis 10 milyon yıllık fosil ele geçirdi

Yer: Antalya! Ortalık bir anda karıştı, çok sayıda yaralı var: 'Aracımın arkasında duranı vururum'

Yer: Antalya! Ortalık bir anda karıştı, çok sayıda yaralı var: 'Aracımın arkasında duranı vururum'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.