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CHP Mamak 12. Olağan İlçe Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2019 15:13 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: - "Seçilecek arkadaşlarımızla yürüyeceğimiz yolun, halkın iktidarının kurulacağı yol olduğunu biliyorum"

CHP Mamak 12. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, Mamak'ın sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin umudu haline dönmesini istediklerini belirtti.

Kaya, kongre hazırlığında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu kongrede seçilecek arkadaşlarımızla yürüyeceğimiz yolun halkın iktidarının kurulacağı yol olduğunu biliyorum." dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de partinin dün itibarıyla başlayan ilçe kongrelerinin heyecan içinde yapıldığını kaydetti.

Türkiye'nin içeride ve dışarıda kritik süreçlerden geçtiğine işaret eden Güvener, ülkenin CHP iktidarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

CHP Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın ile Durali Bozkurt'un yarışacağı kongrede, oy verme işlemi sürüyor.

Kongreye, CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir, Tekin Bingöl ve Gamze Taşcıer de katıldı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya CHP Mamak 12. Olağan İlçe Kongresi

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