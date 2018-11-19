CHP Milletvekili Erdin Bircan, son yolculuğuna uğurlandı

Erdin Bircan için Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Bircan'ın annesi Müferi, eşi Bahriye ile oğulları Eren ve Erdem Bircan taziyeleri kabul etti.

Törene katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, camiye girişinde aileye taziyelerini iletti.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'ün öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Bircan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Enez ilçesinde bağlı Hasköy Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, Erdin Bircan'ın yakınlarının yanı sıra Edirne Valisi Ekrem Canalp, CHP genel başkan yardımcıları, CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"ONA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ"



TBMM Başkanı Binali Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, Bircan'ı son yolculuğuna uğurlamak üzere cenaze törenine katılmak için Edirne'de olduğunu söyledi.

Bircan'ın doktorların tüm gayretine rağmen hayatını kaybettiğini belirten Yıldırım, "Milletvekilimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.