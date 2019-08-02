HABER

CHP Muğla milletvekilinin babası hakkında partiden ihraç kararı verildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2019 14:15 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Disiplin Kurulu, Muğla Milletvekili Av.

CHP Muğla milletvekilinin babası hakkında partiden ihraç kararı verildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Disiplin Kurulu, Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay’ın babası Salih Erbay’ı, parti üyeliğinden kesin olarak çıkarma kararı aldı. Köyceğiz siyasetinin önemli figürlerinden Salih Erbay, CHP’den 3 dönem Köyceğiz Belediye Başkanlığı yapmıştı.
CHP İl Disiplin Kurulu düzenlediği toplantıyla 31 Mart Yerel Seçimlerinde başka bir parti adayının lehine propaganda çalışmalarına katıldığı gerekçesiyle disipline sevk edilen üyelerin durumunu görüştü. Disiplin kurulunca, haklarında soruşturma açılan ve tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen üyelere parti tüzüğü gereğince “kesin çıkarma” cezası verilmesi kararı alındı.
CHP Tüzüğü’nün ilgili maddelerine aykırı eylemler gerekçesiyle “kesin çıkarma" cezasına karar verilen isimler arasında CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay’ın babası Salih Erbay ile Ortaca CHP’nin çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev yapan Orhan Karaçelik de yer aldı.
İl Disiplin Kurulunca partiden ihraç edilen Orhan Karaçelik, CHP Genel Merkezi Yüksek Disiplin Kuruluna, “Partide, hesap vermesi gerekenler hesap sormaya çalışıyorlar” diyerek İl Disiplin Kurulu kararına itiraz dilekçesini gönderdiğini belirtti.
Köyceğiz siyasetinin önemli figürlerinden Salih Erbay ise CHP’den 3 dönem Köyceğiz Belediye Başkanlığı yapmıştı. Toplantıda, disiplin kuruluna sevk edilen Salih Erbay, Özge Erbay, Birdal Uysal ve Mehmet Kemik sözlü savunma yaptı. Üyelerin kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde CHP yüksek disiplin kuruluna itiraz hakkı olduğu öğrenildi.

CHP Muğla milletvekilinin babası hakkında partiden ihraç kararı verildi

CHP Muğla milletvekilinin babası hakkında partiden ihraç kararı verildi

PARTNERŞeyda Coşkun'dan bikini şovŞeyda Coşkun'dan bikini şov
ABD, INF’den resmen ayrıldıABD, INF’den resmen ayrıldı
Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağızKılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Diğer Haberler
İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Fatih Portakal'ın eleştirisine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil

Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.