CHP'nin acı günü! Faik Öztrak'ın annesi vefat etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Özel, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın kıymetli annesi Ayten Öztrak'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Ayten Öztrak'a Allah'tan rahmet, Öztrak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Ayten Öztrak'ın cenazesi, pazar günü Kocatepe Camisi'nde öğle kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığı'nda defnedilecek.

ÖZTARK'A TAZİYE MESAJLARI

Vefat haberinin ardından başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, parti yöneticileri ve milletvekilleri Öztrak'ı ziyaret ederek taziyelerini iletti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yayımladığı mesajda, Ayten Öztrak’ın vefat ettiğini üzülerek öğrendiğini belirterek "Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, Faik Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

(DHA)

