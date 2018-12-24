CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'tan AK Parti itirafı!

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Yavaş, Akşener'e teşekkür ederek "Adaylığımıza olan güveninizden dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Ankara’yı da kazanacağız, birlikte yöneteceğiz. Bugün Anıtkabir ziyaretimiz oldu, CHP il başkanı, İYİ Parti il başkanı ve ilçe yöneticileriyle ziyaret ettik. Ankara’daki birlikte çalışmanın başlangıcını da bu şekilde yapmış olduk. Sonucunu da yapacağız, inşallah hep birlikte sevineceğiz. Hep birlikte yöneteceğiz Ankara’yı. Ankara’yı başkent olarak, Atatürk’ün bize emanet ettiği şekilde, layık olduğu yere getirip marka şehir Ankara’yı hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

'İSTESELER DE ŞAİBE OLUŞTURULAMAYACAK'

Yavaş'ın ziyaretinden memnuniyetini dile getiren İYİ Parti lideri Akşener, "Başaracağınıza inanıyorum, şahsen de inanıyorum, İYİ Parti yöneticileri de inanıyor. Bir haksızlığa uğramıştınız Ankara'da yaşayan herkes bu haksızlığın bu defa düzeltileceğine inanıyor. İnşallah öyle bir sonuçla kazanacaksınız ki isteseler de şaibe oluşturulamayacak. O seçimden ders alındı, mutlaka sandıkların korunması ve o konudaki sistemde. Ben kazanacağınıza inanıyorum" diye konuştu.