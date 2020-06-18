CHP’nin hakkında önerge verdiği bürokratın İBB’ye geçtiği ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanmak üzere, CHP Milletvekili Ayhan Barut, 14 aydan fazla bir süredir bakanlıkta bürokrat olarak çalışan Erdal Celal Aksoy (Sumaytaoğlu) ile ilgili olarak TBMM’ye soru önergesi verdi. Önergesini 7 Mayıs 2020 tarihinde Facebook hesabında da paylaşan Barut, söz konusu bürokratın 14 aydır görevine gitmediğini iddia etmişti. Milletvekili Barut’un, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan akıbetini sorduğu Erdal Celal Aksoy'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden İSTAÇ’ta olduğu ortaya çıktı. İSTAÇ’ın 6 Mayıs 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararına göre, Erdal Celal Aksoy, 30 Nisan 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi seçildi. İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak da seçilen Aksoy’a, 1. derecede imza yetkisi de verildi. Öte yandan Aksoy’un Tarım Bakanlığı’nda 4 farklı konuda idari soruşturma geçirdiği öğrenildi. Aksoy, Tarım Bakanlığı’ndaki memuriyetinden 4 Mayıs 2020 tarihinde istifa etti.

Milletvekili Barut’un önergesi: