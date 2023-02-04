HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP programında Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' tepkisi! Hemen müdahale edildi

CHP programında Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' tepkisi! Hemen müdahale edildi

04.02.2023 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Geleceği Kur' gençlik festivalinde partisinin gençlik kollarına seslendi. Kılıçdaroğlu konuştuğu sırada dinleyiciler arasında yer alan bir gencin, "Aday olma" diye bağırdığı görüldü. Hareketli anların yaşandığı o dakikalarda çevredekiler gence müdahale etti.

CHP programında Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' tepkisi! Hemen müdahale edildi

Türkiye seçim atmosferine girdi. 14 Mayıs'ta seçmenlerin sandık başına gitmesi bekleniyor. Tarihi güne aylar kala herkes altılı masanın adayının kim olacağını merak ediyor. Şubat ayında açıklanması beklenen aday için en güçlü isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak anılıyor. Adaylık gündemi sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir programda gösterilen tepki gündem oldu.

1

3 İSİM GÜNDEMDE

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu altılı masanın önümüzde haftalarda cumhurbaşkanı adayını belirlemesi bekleniyor. Adaylık tartışmaları siyaset gündeminin merkezinde yerini korurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı en güçlü isimler olarak teleffuz ediliyor. CHP kurmayları ise bu sürece kadar kendilerinin adayının Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu defalarca kez dile getirdi.

2

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: ADAY OLMA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde partisinin gençlik kollarının düzenlediği "Geleceği Kur" gençlik festivalinde gençlere seslendi. İstanbul Küçükçekmece'de yer alan programda Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu sırada dinleyiciler arasındaki bir genç 'aday olma' diye bağırdı. Kılıçdaroğlu konuşmasına o sırada devam ederken çevredeki bazı dinleyiciler bağıran gence müdahale etti.

3

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI: SABRIMIZI TAŞIRMASINLAR

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in programda önce attığı bir tweet ise dikkat çekti. Bir kişinin CHP Genel Merkezi önünde elinde "Kılıçdaroğlu aday olma" pankartıyla fotoğrafını alıntılayan Killik paylaşımına, "Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar. CHP gençliği yüzbinlerle ölçülmez!
Buradayız, Genel Başkanımızın yanındayız!" notunu düştü.

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! 'Olumsuzluklara karşı tedbirli olun'Son dakika: AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! 'Olumsuzluklara karşı tedbirli olun'
Bir ildeki yüzde 30'dan fazla fark dikkat çektiBir ildeki yüzde 30'dan fazla fark dikkat çekti
'Evinizde oturun' İstanbullular dikkat! Çarpıcı kar uyarısı'Evinizde oturun' İstanbullular dikkat! Çarpıcı kar uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Uğur Dündar meydan okudu! 'Yapsınlar da görelim...'

Uğur Dündar meydan okudu! 'Yapsınlar da görelim...'

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Fenomen isimle Milano'da evlendi!

Fenomen isimle Milano'da evlendi!

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Ya sen ne yüzsüzsün'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Ya sen ne yüzsüzsün'

Minibüste genç kıza cinsel saldırı olayında detaylar kan dondurdu

Minibüste genç kıza cinsel saldırı olayında detaylar kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.