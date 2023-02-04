CHP programında Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' tepkisi! Hemen müdahale edildi

Türkiye seçim atmosferine girdi. 14 Mayıs'ta seçmenlerin sandık başına gitmesi bekleniyor. Tarihi güne aylar kala herkes altılı masanın adayının kim olacağını merak ediyor. Şubat ayında açıklanması beklenen aday için en güçlü isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak anılıyor. Adaylık gündemi sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir programda gösterilen tepki gündem oldu.

3 İSİM GÜNDEMDE

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu altılı masanın önümüzde haftalarda cumhurbaşkanı adayını belirlemesi bekleniyor. Adaylık tartışmaları siyaset gündeminin merkezinde yerini korurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı en güçlü isimler olarak teleffuz ediliyor. CHP kurmayları ise bu sürece kadar kendilerinin adayının Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu defalarca kez dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: ADAY OLMA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde partisinin gençlik kollarının düzenlediği "Geleceği Kur" gençlik festivalinde gençlere seslendi. İstanbul Küçükçekmece'de yer alan programda Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu sırada dinleyiciler arasındaki bir genç 'aday olma' diye bağırdı. Kılıçdaroğlu konuşmasına o sırada devam ederken çevredeki bazı dinleyiciler bağıran gence müdahale etti.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI: SABRIMIZI TAŞIRMASINLAR

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in programda önce attığı bir tweet ise dikkat çekti. Bir kişinin CHP Genel Merkezi önünde elinde "Kılıçdaroğlu aday olma" pankartıyla fotoğrafını alıntılayan Killik paylaşımına, "Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar. CHP gençliği yüzbinlerle ölçülmez!

Buradayız, Genel Başkanımızın yanındayız!" notunu düştü.





