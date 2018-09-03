CHP Safranbolu İlçe Başkanı istifa etti

CHP Safranbolu İlçe Başkanı İbrahim Ayhan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararını özel nedenlerden dolayı aldığını belirtti.
Görevinde her zaman Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını, vatanın ve memleketin menfaatlerini her şeyden önde tuttuğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:
"Ben bu memlekete eğitim camiasının bir neferi olarak yıllarca hizmet ettim. Safranbolu'da da her yanlışın, haksızlığın karşısında oldum. Partili olarak herkesi kucaklamaya çalıştım. Bu süre içerisinde yanımda olan yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmak, her zaman bana onur ve gurur verdi. Ancak istifa kararım özel nedenlerden dolayıdır, siyasi bir sebebi yoktur. Memleketim için bana düşen bir görev olursa yine her zaman hazırım."
Ayhan, parti yönetiminin toplanarak yeni bir başkan seçimi yapacağını anımsattı.
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