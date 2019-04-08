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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan önemli açıklamalar: Sonuçları beğenmeyenler seçimi çalmaya çalışıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 08.04.2019 18:50 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, "Sonuçları beğenmeyenler seçimi çalmaya çalışıyor" dedi. Öztrak, "Saat 18:00 itibariyla YSK'dan aldığımız rakamlara göre; Ekrem İmamoğlu 15 bin 119 oyla önde gidiyor" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan önemli açıklamalar: Sonuçları beğenmeyenler seçimi çalmaya çalışıyor

İşte Öztrak'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Millet bunların mızıkçılıklarından bıktı. 'Bu seçim organize yolsuzluk' var diyorsunuz. Peki bu seçimi kim yönetti? Bu seçimi sizin Adalet Bakanınız, İçişleri Bakanınız yönetiyor. O zaman siz becerememişsiniz.

Seçimden önce dünyanın en güvenilir seçim sistemi bizde diye övünüyorlardı.

Seçmen listeleri 31 Ocak’ta kesinleşti. Şimdi ortaya Büyükçekmece’yi çıkardılar. Neyin peşindeler? Olmadık yerden algı yaratmaya çalışıyorlar.

YSK bu kepazeliğe noktayı koyacak tek kurumdur. YSK bu kumpasın parçası olmamalıdır. YSK, bir an önce görevini yerine getirmelidir.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanıdır.

Biraz önce AK Parti'nin genel başkan yardımcısı bir takım rakamlar verdi. Ben çok basit bir şekilde farkların nereden nereye geldiğini sizlerle paylaşayım. Saat 18:00 itibariyla YSK'dan aldığımız rakamlara göre; Ekrem İmamoğlu 15 bin 119 oyla önde gidiyor.

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