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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan çok sert 30 Ağustos tepkisi: Milli bayram alerjiniz mi tuttu?

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.08.2020 17:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Ayasofya açılışında bin kişiyi bir araya getiren, 15 Temmuz'u 3 bin kişilik etkinlikle ananlar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vakaların zirve yaptığı dönemdeki tedbirlere geri dönüldü. Ne oldu, milli bayram alerjiniz mi tuttu?" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan çok sert 30 Ağustos tepkisi: Milli bayram alerjiniz mi tuttu?

Öztrak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos kutlamalarının yasaklanmasına tepki gösteren Öztrak, "Ayasofya açılışında bin kişiyi bir araya getiren, 15 Temmuz'u 3 bin kişilik etkinlikle ananlar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vakaların zirve yaptığı dönemdeki tedbirlere geri dönüldü. Ne oldu milli bayram alerjiniz mi tuttu?" ifadelerini kullandı.

'UCUZ DOLARLAR KİMLERE SATILDI?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz 'müjdesini' duyurmasından önce ve sonra dolarla olan hareketliliğe dikkat çeken Öztrak şunları da söyledi:

Erdoğan iki gün önceden müjde randevusu verdi. Beklenti yaratıldı 7.40 kuruşa yakın seyreden dolar 7.30 kuruşa düştü. Açıklamadan önce 7.21 kuruşa gerilemişti. Açıklamanın akşamında 7.35 kuruşa dayandı. Kamu bankalarının önemli miktarda döviz sattığını biliyoruz. Birileri ucuz dövizleri kapatmaya başlamış. Bu ucuz dolarlar kimlere satıldı? Birileri müjdenin enerjiyle ilgili olduğunu kimler biliyordu? Enerji hisseleri üç gün boyunca tavan yaptı. Karadeniz’de doğalgaz bulunduğunun açıklanmasının ardından tepe taklak aşağı düştü.

Kim müjdenin ne olduğunu öğrenip pozisyon aldı? Birkaç gün içinde kimler milyonlarına milyon kattı? Saray’ın beslemeleri bu konunun neresinde? SPK inceleme başlatmaz ve kamuoyuyla paylaşmazsa o da bu suça ortaktır. Bunun hesabı bugün sorulmazsa bizim iktidarımızda sorulacaktır.

'BU DAMAT ATICILIKLA KAYINPEDERİNİ GEÇER'

Bulunduğu söylenen gaz rezervi sosyete damat güzellemesine döndürüldü. Havuz medyasına talimat verilmiş, damat güzelliyorlar. Damat, Türkiye için eksen değişikliği yaratacağını söyleyerek gaz vermede geri kalmıyor. Bu damat yakında atıcılıkta kayınpederini geçer. 60 milyar dolarlık rezervi ertti bu damat. Rezervin 65 milyar dolar olduğunu ifade etti Enerji Bakanı. Türkiye 65 milyar dolarla mı eksen değişikliği yaşayacak? Türkiye dışarıya 455 milyar 756 milyon dolar ödedi.

18 yılda doğalgazda yaptıkları al ya da öde anlaşmalarını güncelleyerek yapmalılar. Türk Akım projesini yaptırdılar. Putin boruları bizim topraklarımıza döşedi, indirimi Bulgaristan’a yaptı.

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