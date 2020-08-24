CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan çok sert 30 Ağustos tepkisi: Milli bayram alerjiniz mi tuttu?

Öztrak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos kutlamalarının yasaklanmasına tepki gösteren Öztrak, "Ayasofya açılışında bin kişiyi bir araya getiren, 15 Temmuz'u 3 bin kişilik etkinlikle ananlar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vakaların zirve yaptığı dönemdeki tedbirlere geri dönüldü. Ne oldu milli bayram alerjiniz mi tuttu?" ifadelerini kullandı.

'UCUZ DOLARLAR KİMLERE SATILDI?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz 'müjdesini' duyurmasından önce ve sonra dolarla olan hareketliliğe dikkat çeken Öztrak şunları da söyledi:

Erdoğan iki gün önceden müjde randevusu verdi. Beklenti yaratıldı 7.40 kuruşa yakın seyreden dolar 7.30 kuruşa düştü. Açıklamadan önce 7.21 kuruşa gerilemişti. Açıklamanın akşamında 7.35 kuruşa dayandı. Kamu bankalarının önemli miktarda döviz sattığını biliyoruz. Birileri ucuz dövizleri kapatmaya başlamış. Bu ucuz dolarlar kimlere satıldı? Birileri müjdenin enerjiyle ilgili olduğunu kimler biliyordu? Enerji hisseleri üç gün boyunca tavan yaptı. Karadeniz’de doğalgaz bulunduğunun açıklanmasının ardından tepe taklak aşağı düştü.